Trump nomeia Kevin Warsh para suceder a Powell na presidência da Fed

⚡ ECO Fast Donald Trump anunciou a nomeação de Kevin Warsh como novo presidente da Reserva Federal, sucedendo a Jerome Powell em maio deste ano.

Warsh, crítico da política monetária de Powell, defende uma mudança de regime na Reserva Federal, destacando erros que afetam a compra de casa.

A escolha de Warsh pode trazer novas direções à política monetária dos EUA, considerando sua experiência e críticas à gestão atual da Fed.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou esta sexta-feira que escolheu Kevin Warsh para chair da Reserva Federal (Fed) e suceder a Jerome Powell quando este terminar o mandato em maio deste ano.

Trump avançou a informação num post na sua rede social Truth Social. “É com prazer que anuncio que estou a nomear Kevin Warsh para PRESIDENTE DO CONSELHO DE GOVERNADORES DO SISTEMA DA RESERVA FEDERAL”, escreveu o republicano.

“Conheço o Kevin há muito tempo e não tenho qualquer dúvida de que ficará para a história como um dos GRANDES Presidentes da Fed, talvez o melhor“, sublinhou. “Para além de tudo o resto, tem o perfil ideal e nunca vos irá desiludir. Parabéns, Kevin!”

Crítico dos erros de Powell

Como já escreveu o ECO, Warsh tem criticado a política monetária de Powell, à semelhança de Trump, dizendo que vários “erros” têm prejudicado quem quer comprar casa. “Cortes nas taxas são o primeiro passo para o que venho dizendo há uma década: uma mudança de regime necessária na Reserva Federal“, acrescentou em julho de 2025.

Depois de sete anos a trabalhar na área de M&A do banco de investimento Morgan Stanley, foi convidado em 2002 pelo presidente George W. Bush como assessor especial para a política económica e secretário executivo do NEC. Em 2006, vai para o board da Fed, nomeado por Bush, um cargo que ocupa por cinco anos.

Trump recordou que Warsh exerce funções como Shepard Family Distinguished Visiting Fellow em Economia na Hoover Institution e como docente na Stanford Graduate School of Business. É sócio de Stanley Druckenmiller na Duquesne Family Office LLC. Kevin licenciou-se (A.B.) pela Universidade de Stanford e obteve o grau de Juris Doctor pela Harvard Law School, explicou, adiantando que desenvolveu investigação extensa nas áreas da Economia e das Finanças. Kevin elaborou um Relatório Independente para o Banco de Inglaterra, propondo reformas na condução da política monetária no Reino Unido. O Parlamento adotou as recomendações do relatório.

“Kevin Warsh tornou-se o mais jovem Governador da Fed de sempre, aos 35 anos, e exerceu funções como membro do Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal entre 2006 e 2011, como representante da Reserva Federal junto do Grupo dos Vinte (G-20) e como emissário do Conselho para as economias emergentes e desenvolvidas da Ásia. Além disso, foi Governador Administrativo, gerindo e supervisionando as operações, os recursos humanos e o desempenho financeiro do Conselho”, acrescentou.

Os restantes candidatos ao cargo eram Rick Rieder, diretor de investimentos do negócio global de rendimento fixo da BlackRock, o governador da Fed Christopher Waller e o conselheiro económico da Casa Branca, Kevin Hassett.

(Notícia atualizada às 12h09 com mais informação))