UGT prepara contraproposta com perto de 100 alterações ao pacote laboral do Governo

Central sindical liderada por Mário Mourão conta enviar o documento à ministra do Trabalho depois da segunda volta das eleições presidenciais.
A União Geral de Trabalhadores (UGT) está a trabalhar numa contraproposta para a revisão da legislação laboral, com mais de 90 alterações, que será apresentada aos sindicatos na próxima semana, para depois das eleições presidenciais a enviar à ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, avança o Público (acesso pago).
O documento “extenso” inclui a “melhoria” de algumas das propostas do Governo apresentadas em julho do ano passado, a exclusão de outras que a central sindical recusa e ainda novas medidas que não constam no anteprojeto. A última vez que a UGT se reuniu (formalmente) com o Executivo de Luís Montenegro foi a 16 de dezembro, depois da greve geral (11 de dezembro).
Do lado do Governo, fonte oficial do Ministério do Trabalho diz que a ministra aguarda que a UGT entregue as suas propostas para seguir com a negociação. Em cima da mesa poderá estar a criação de um grupo de trabalho, com a participação de representantes dos parceiros sociais, para agilizar o processo, à semelhança do que aconteceu noutras revisões da legislação laboral.
