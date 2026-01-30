Vai viajar no fim de semana? Tempestade mantém linhas de comboio cortadas e há risco de cheias

A depressão Kristin deixou um vasto rasto de destruição, sobretudo na região Centro do país. O distrito de Leiria foi o mais afetado, seguido de Coimbra e Santarém, com danos graves nas infraestruturas e milhares de pessoas ainda sem eletricidade e água. Vários autarcas destas localidades têm avisado que pode demorar vários meses a recuperar as cidades e vilas.

Mais de 48 horas após este fenómeno extremo, persistem constrangimentos nos transportes, sobretudo nas linhas ferroviárias. As operadoras ainda não avançaram com uma previsão para a reposição da normalidade, apesar de os trabalhos de limpeza estarem em curso. Na zona a jusante de Coimbra, a situação é agravada pelo transbordo do rio Mondego, que poderá piorar nas próximas horas devido à possibilidade de chuva intensa. A Câmara Municipal apelou nas redes sociais à retirada imediata das viaturas junto ao rio.

As autoestradas nacionais já não registam cortes de vias ou troços, mas mantém-se a necessidade de especial prudência devido aos trabalhos de limpeza em curso e à acumulação de detritos, sobretudo nas bermas das estradas.

A mais recente atualização da Infraestruturas de Portugal e da CP indica as seguintes supressões de comboios:

Linha do Norte: circulação suspensa entre Fátima e Coimbra B

Linha do Douro: circulação suspensa entre a Régua e o Pocinho

Linha da Beira Baixa: circulação suspensa entre Ródão e Castelo Novo

Ramal de Alfarelos: circulação suspensa entre Alfarelos e a Figueira da Foz

Serviço Regional entre Coimbra B e Entroncamento

Comboios Urbanos de Coimbra

Linha do Oeste: circulação suspensa entre Mafra e Amieira

Em Alcácer do Sal, junto ao rio Sado, a situação continua preocupante devido a uma grande inundação que persiste no centro da cidade, o que levou à ativação do Plano Municipal de Emergência e obriga à circulação de embarcações em várias ruas da vila alentejana.

A autarquia emitiu uma atualização das estradas cortadas e alerta para que as pessoas não estacionem viaturas nas zonas baixas da cidade, devido a picos de maré previstos entre esta sexta-feira e domingo. Os troços interditos são os seguintes:

Ponte metálica sobre o rio Sado

Rotunda do Forno da Cal

Avenida dos Aviadores

Estrada entre Alberge e Casebres (EM539)

Estrada entre Arez e Vale de Guizo

Acesso a São Romão

Acesso à aldeia de Santa Catarina

Rede Expressos com redução de preço para deslocações às zonas mais afetadas

Com o objetivo de apoiar as zonas afetadas pelo furacão Kristin, a Rede Expressos anunciou uma redução extraordinária de preços a nível nacional, de até 15%, para viagens com destino a Leiria, Marinha Grande, Pombal, Fátima, Castelo Branco, Santarém, Torres Novas, entre outras localidades. Esta iniciativa solidária aplica-se a viagens realizadas a partir de qualquer ponto do país e pretende facilitar a deslocação de familiares, voluntários, equipas de apoio e cidadãos que desejem prestar ajuda às populações afetadas.

Em comunicado, a Rede Expressos explica que desde quinta-feira a procura de viagens tem sido muito significativa, refletindo uma mobilização coletiva marcada pelo espírito de entreajuda. A redução de preços já está disponível online, através do site e da app Rede Expressos.

O fim de semana será também complicado junto ao mar, e as autoridades nacionais aconselham que se evite a zona costeira.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso laranja até às 21h desta sexta-feira, passando depois para vermelho até às 3h de sábado, devido à agitação marítima. Também os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra têm aviso laranja entre as 9h de sexta-feira e as 15h de sábado, passando depois para amarelo.