Vai viajar no fim de semana? Tempestade mantém linhas de comboio cortadas e há risco de cheias
Viajar de comboio continua a ser difícil, sobretudo entre Lisboa e Porto, devido ao corte da linha. Há risco de cheias no Mondego nas próximas horas e em Alcácer do Sal as inundações persistem.
A depressão Kristin deixou um vasto rasto de destruição, sobretudo na região Centro do país. O distrito de Leiria foi o mais afetado, seguido de Coimbra e Santarém, com danos graves nas infraestruturas e milhares de pessoas ainda sem eletricidade e água. Vários autarcas destas localidades têm avisado que pode demorar vários meses a recuperar as cidades e vilas.
Mais de 48 horas após este fenómeno extremo, persistem constrangimentos nos transportes, sobretudo nas linhas ferroviárias. As operadoras ainda não avançaram com uma previsão para a reposição da normalidade, apesar de os trabalhos de limpeza estarem em curso. Na zona a jusante de Coimbra, a situação é agravada pelo transbordo do rio Mondego, que poderá piorar nas próximas horas devido à possibilidade de chuva intensa. A Câmara Municipal apelou nas redes sociais à retirada imediata das viaturas junto ao rio.
As autoestradas nacionais já não registam cortes de vias ou troços, mas mantém-se a necessidade de especial prudência devido aos trabalhos de limpeza em curso e à acumulação de detritos, sobretudo nas bermas das estradas.
A mais recente atualização da Infraestruturas de Portugal e da CP indica as seguintes supressões de comboios:
- Linha do Norte: circulação suspensa entre Fátima e Coimbra B
- Linha do Douro: circulação suspensa entre a Régua e o Pocinho
- Linha da Beira Baixa: circulação suspensa entre Ródão e Castelo Novo
- Ramal de Alfarelos: circulação suspensa entre Alfarelos e a Figueira da Foz
- Serviço Regional entre Coimbra B e Entroncamento
- Comboios Urbanos de Coimbra
- Linha do Oeste: circulação suspensa entre Mafra e Amieira
Em Alcácer do Sal, junto ao rio Sado, a situação continua preocupante devido a uma grande inundação que persiste no centro da cidade, o que levou à ativação do Plano Municipal de Emergência e obriga à circulação de embarcações em várias ruas da vila alentejana.
A autarquia emitiu uma atualização das estradas cortadas e alerta para que as pessoas não estacionem viaturas nas zonas baixas da cidade, devido a picos de maré previstos entre esta sexta-feira e domingo. Os troços interditos são os seguintes:
- Ponte metálica sobre o rio Sado
- Rotunda do Forno da Cal
- Avenida dos Aviadores
- Estrada entre Alberge e Casebres (EM539)
- Estrada entre Arez e Vale de Guizo
- Acesso a São Romão
- Acesso à aldeia de Santa Catarina
Rede Expressos com redução de preço para deslocações às zonas mais afetadas
Com o objetivo de apoiar as zonas afetadas pelo furacão Kristin, a Rede Expressos anunciou uma redução extraordinária de preços a nível nacional, de até 15%, para viagens com destino a Leiria, Marinha Grande, Pombal, Fátima, Castelo Branco, Santarém, Torres Novas, entre outras localidades. Esta iniciativa solidária aplica-se a viagens realizadas a partir de qualquer ponto do país e pretende facilitar a deslocação de familiares, voluntários, equipas de apoio e cidadãos que desejem prestar ajuda às populações afetadas.
Em comunicado, a Rede Expressos explica que desde quinta-feira a procura de viagens tem sido muito significativa, refletindo uma mobilização coletiva marcada pelo espírito de entreajuda. A redução de preços já está disponível online, através do site e da app Rede Expressos.
O fim de semana será também complicado junto ao mar, e as autoridades nacionais aconselham que se evite a zona costeira.
Os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga estão sob aviso laranja até às 21h desta sexta-feira, passando depois para vermelho até às 3h de sábado, devido à agitação marítima. Também os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro e Coimbra têm aviso laranja entre as 9h de sexta-feira e as 15h de sábado, passando depois para amarelo.
