VASP reúne-se com regulador de media ERC na quarta-feira

A VASP, entidade que distribui jornais e revistas, vai reunir-se com a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) em 04 de fevereiro, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da empresa. A ERC já tinha confirmado à Lusa o agendamento de uma reunião com a VASP no início de fevereiro, mas sem adiantar datas.

A reunião foi agendada a pedido da VASP. A administração da VASP foi ouvida na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto na semana passada, no âmbito de um requerimento do grupo parlamentar do Chega sobre a anunciada suspensão este mês da distribuição de imprensa em oito distritos do interior do país.

A VASP “está na iminência de cortar rotas”, afirmou, na altura, o presidente do Conselho de Administração da VASP, Marco Galinha, que referiu que a empresa de distribuição está ao lado dos editores. Agora, a empresa não consegue suportar resultados negativos recorrentes no interior do país.

“Estamos preocupados com as pessoas no interior”, prosseguiu o gestor, referindo que “não é viável distribuir jornais no interior do país”. Por sua vez, o administrador da VASP Rui Moura salientou que os custos têm sido absorvidos pela empresa e sublinhou que “desde 2019” que não é viável distribuir jornais no interior do país.

Desde o início de dezembro que a Vasp tem estado em destaque nas notícias, depois de a administração ter informado que estava a avaliar a necessidade de fazer ajustamentos na distribuição diária de jornais nos distritos de Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança, dada a situação financeira exigente resultante da contínua quebra das vendas de imprensa e do aumento significativo dos custos operacionais.