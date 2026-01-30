Veja o mapa dos municípios que podem ser abrangidos pelo estado de calamidade

O estado de calamidade está declarado e em vigor desde as 00h00 de quarta-feira dia 28 e as 23h59 de dia 1 de fevereiro. São cerca os 60 municípios, mas o número poderá aumentar. O anúncio foi feito pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência de imprensa após a reunião semanal do Conselho de Ministros, na quinta-feira, mas a lista dos 60 concelhos ainda não é conhecida.

Leitão Amaro disse que o decreto, que terá de ser publicado em Diário da República, abrangerá os municípios que vão desde o concelho de Mira, a norte, até aos da Lourinhã e Torres Vedras, a sul. Contudo, podem ser acrescentados outros por despacho da ministra da Administração Interna, sem necessidade de uma nova reunião do Conselho e Ministros, especificou. Alcácer do Sal, fortemente afetado pelo mau tempo e que já tinha pedido a declaração deste estado, não está incluída na lista dos 60 concelhos, mas o ministro da Presidência disse que a situação está a ser avaliada, ou seja deixou a porta aberta a que venha a ser coberta pelo estado de calamidade.

O ECO pediu ao Executivo a lista destes 60 concelhos, mas até à publicação deste artigo, a lista não é conhecida.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Leitão Amaro revela que o Governo está a usar o manual CORGOV, aprovado após o apagão, para responder à emergência criada pela depressão Kristin. No mesmo vídeo era possível ver o mapa que está a servir de base de trabalho.

Mas depois da publicação desta peça, o vídeo foi apagado.

Com base no mesmo vídeo, o ECO replicou o mapa que está a servir de base de trabalho.

Com o Governo em peso no terreno para avaliar os custos da destruição provada pela depressão Kristin, cerca de 285 mil clientes da E-Redes ainda permaneciam sem energia em Portugal continental. A circulação ferroviária em vários troços das Linhas do Norte, Douro, da Beira Baixa, do Oeste, Urbanos de Coimbra e Serviço Regional entre Coimbra B e Entroncamento ainda está suspensa.

(Notícia atualizada às 13h21 com a informação de que o vídeo de Leitão Amaro foi apagado após a publicação desta notícia)