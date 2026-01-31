ANAFRE falha entrega de listas para a direção. “Isto nunca aconteceu”

O congresso eletivo da associação de freguesias, ANAFRE, que se realiza neste fim de semana em Portimão, está a enfrentar uma situação insólita, com a inexistência de listas para a nova direção. Apesar de haver, à partida, de uma lista consensualizada entre PSD e PS, a mesa do congresso deu nota, às 13h01, de que nada tinha sido entregue no órgão competente. Antes, às 12h55, Marco Cunha, presidente da mesa, já avisara: “faltam cinco minutos e ainda não chegou qualquer lista”.

Passado um minuto da uma da tarde, a comunicação aos congressistas presentes no congresso em Portimão, na sua esmagadora maioria presidentes de Junta, foi recebida com um burburinho na sala do Pavilhão do Arade: “Não chegou nenhuma lista à mesa. Sabemos que há uma lista acordada. Chegando outra que não aquela, era a que era aceite”, afirmou o presidente da mesa, salientando: “isto nunca aconteceu”.

Ao ECO/Local Online, Francisco Brito, nome consensualizado por PS e PSD para a liderança da ANAFRE no quadriénio 2026-2030, afirmou que “é só uma questão de papelada. Não é questão política. Estamos alinhados. Agora, é só resolver administrativamente”.

A azáfama entre os dois representantes do PS e PSD já era visível 30 minutos antes do prazo limite para entrega da lista. Se um outro grupo de presidentes de junta se tivesse organizado, numa “rebelião” face ao acordo de PS e PSD, designadamente provenientes das forças partidárias também eleitas a 18 de outubro mas que foram excluídas deste acordo – casos do CDS e do Chega –, os dois principais partidos autárquicos perderiam a liderança da ANAFRE, posição que historicamente têm repartido.

Perante a inexistência de candidatos, a mesa decidiu alargar, excecionalmente, o prazo para entrega de listas até às 15 horas deste sábado.

Dirigindo-se aos autarcas de freguesia, o presidente da mesa pediu “que entendam que é difícil gerir o trabalho com tanta gente, e termos ao mesmo tempo de estar a conferir listas. Peço, encarecidamente, que o mais rápido possível nos façam chegar a lista, para que possamos verificar a sua elegibilidade”.