Cerca de 100 postos de combustível fechados pela Kristin. Saiba onde e quais são

A tempestade Kristin afetou a atividade de cerca de uma centena de postos de abastecimento de combustível, sobretudo por falhas de eletricidade, diz a ENSE – Entidade Nacional dos Serviços Energéticos. A mesma entidade revela as entidades e respetivas moradas, acompanhadas

“Até ao momento, foram identificados cerca de uma centena de postos afetados, de um total de cerca de 3200, sendo que, a esmagadora maioria, o foram por falha de fornecimento de energia elétrica”, indica fonte oficial da ENSE – Entidade Nacional dos Serviços Energéticos, em resposta à questão de quantos postos se encontram fechados na sequência da tempestade.

A mesma entidade reguladora assinala ainda um caso mais grave (em Ourém/Santarém) onde o posto sofreu danos materiais extensos. Os principais distritos afetados foram Coimbra, Leiria e Santarém.

Na sequência das condições climatéricas adversas registadas no país, devido à tempestade Kristin, a ENSE, em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ativou o seu Centro de Coordenação Operacional da Energia, e foi solicitada informação diretamente a todos os postos registados no Balcão Único da Energia.

É desta forma que chegou a uma lista dos postos de abastecimento com perturbações, a qual pode ser consultada na íntegra no final deste comunicado da ENSE, que inclui moradas e localidades, ou na tabela simplificada que encontra no final deste artigo. “Dá-se nota, no entanto, que esta lista foi elaborada na sequência de comunicações efetuadas junto da ENSE, desde quarta-feira, 28 de janeiro, podendo, entretanto, alguns postos, já se encontrarem operacionais“, ressalva a ENSE.

De forma geral, e apesar dos constrangimentos registados na sequência da tempestade, “não há, até ao momento, qualquer indicação de problemas significativos no abastecimento de combustíveis nos postos, em Portugal Continental”, adiantou ainda, durante a tarde, o regulador.

Lista de Postos de Combustível com disrupções