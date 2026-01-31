Cerca de 100 postos de combustível fechados pela Kristin. Saiba onde e quais são
Os principais distritos afetados pela tempestade Kristin, no que diz respeito aos postos de combustível disponíveis, foram Coimbra, Leiria e Santarém.
A tempestade Kristin afetou a atividade de cerca de uma centena de postos de abastecimento de combustível, sobretudo por falhas de eletricidade, diz a ENSE – Entidade Nacional dos Serviços Energéticos. A mesma entidade revela as entidades e respetivas moradas, acompanhadas
“Até ao momento, foram identificados cerca de uma centena de postos afetados, de um total de cerca de 3200, sendo que, a esmagadora maioria, o foram por falha de fornecimento de energia elétrica”, indica fonte oficial da ENSE – Entidade Nacional dos Serviços Energéticos, em resposta à questão de quantos postos se encontram fechados na sequência da tempestade.
A mesma entidade reguladora assinala ainda um caso mais grave (em Ourém/Santarém) onde o posto sofreu danos materiais extensos. Os principais distritos afetados foram Coimbra, Leiria e Santarém.
Na sequência das condições climatéricas adversas registadas no país, devido à tempestade Kristin, a ENSE, em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ativou o seu Centro de Coordenação Operacional da Energia, e foi solicitada informação diretamente a todos os postos registados no Balcão Único da Energia.
É desta forma que chegou a uma lista dos postos de abastecimento com perturbações, a qual pode ser consultada na íntegra no final deste comunicado da ENSE, que inclui moradas e localidades, ou na tabela simplificada que encontra no final deste artigo. “Dá-se nota, no entanto, que esta lista foi elaborada na sequência de comunicações efetuadas junto da ENSE, desde quarta-feira, 28 de janeiro, podendo, entretanto, alguns postos, já se encontrarem operacionais“, ressalva a ENSE.
De forma geral, e apesar dos constrangimentos registados na sequência da tempestade, “não há, até ao momento, qualquer indicação de problemas significativos no abastecimento de combustíveis nos postos, em Portugal Continental”, adiantou ainda, durante a tarde, o regulador.
Lista de Postos de Combustível com disrupções
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Cerca de 100 postos de combustível fechados pela Kristin. Saiba onde e quais são
{{ noCommentsLabel }}