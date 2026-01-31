ECO Quiz. O Governo decretou situação de calamidade depois da passagem da depressão Kristin?

Se está a ler esta notícia numa app, aceda aqui ao quiz

A semana que agora termina ficou marcada pela passagem da depressão Kristin que deixou um rasto de destruição em grande parte do país, nomeadamente na zona centro de Portugal tendo provocado, até ao momento, cinco vítimas mortais. A violência desta depressão derrubou árvores e causou danos em habitações e infra-estruturas, com muitas pessoas a ficarem sem eletricidade, água e comunicações.

Uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) deu a conhecer que a Segurança Social tem mais de 850 casas vazias quando Portugal atravessa uma gravde crise na habitação.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.