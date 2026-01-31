Governo reúne-se Conselho de Ministros extraordinário este domingo

O Governo vai reunir-se no domingo em Conselho de Ministros Extraordinário para analisar a situação de calamidade, as medidas de prevenção para os próximos dias e a recuperação das zonas afetadas pela depressão Kristin.

A reunião vai realizar-se na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, em Lisboa, a partir das 10:00, segundo uma nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro.

Segundo a nota, o Conselho de Ministros irá abordar “a situação de calamidade, o acompanhamento e adoção de medidas de prevenção e assistência perante os eventos climatéricos extremos (incluindo os dos próximos dias) e a recuperação e reconstrução das zonas afetadas“.