Homem de 73 anos morreu ao cair de telhado que reparava devido ao mau tempo
"A casa tinha ficado sem telhas”, declarou André Sousa, presidente da Câmara da Batalha.
Um homem de 73 anos morreu este sábado ao cair de telhado que reparava no concelho da Batalha, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Guarda Nacional Republicana (GNR), Câmara e da Proteção Civil. O presidente da Câmara da Batalha, André Sousa, explicou que “o homem faleceu na queda de um telhado” quando “estava a repor telhas”. “A casa tinha ficado sem telhas”, declarou André Sousa.
O comandante dos Bombeiros Voluntários da Batalha, Hugo Borges, afirmou que o alerta chegou às autoridades cerca das 13:00, tendo acorrido à localidade da Torre, freguesia de Reguengo do Fetal, meios da corporação local e Instituto Nacional de Emergência Médica, além da GNR. “Um meio aéreo foi acionado para o local, mas acabou por não aterrar”, explicou Hugo Borges.
Fonte do Comndo Territoraial de Leiria da GNR referiu tratar-se de “uma queda em altura”, presumindo-se que a vítima mortal estivesse a arranjar o telhado.
A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.
Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.
O Governo decretou situação de calamidade entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de dia 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, número que pode aumentar.
