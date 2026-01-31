Local de voto antecipado alterado em seis municípios por causa da tempestade

A administração eleitoral mudou o local de voto antecipado em mobilidade de domingo em seis municípios, por causa dos efeitos da depressão Kristin em Vieira do Minho, Alvaiázere, Leiria, Torres Vedras, Alcácer do Sal e Silves.

Numa nota publicada na sexta-feira no Portal do Eleitor, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) informa que a alteração foi decidida “por motivos de força maior”, a pedido das seis câmaras municipais.

A votação antecipada em mobilidade para o segundo sufrágio das eleições presidenciais decorre no domingo, 01 de fevereiro.

No município de Vieira do Minho, no distrito de Braga, o novo local de voto será a sede da Junta de Freguesia de Vieira do Minho (Antiga Casa do Povo), segundo a informação divulgada no Portal do Eleitor.

Em Alvaiázere, no distrito de Leiria, a votação decorrerá desta vez no quartel dos bombeiros voluntários.

No município de Leiria, igualmente afetado pela depressão, o local de votação muda para a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo.

Em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, será no Edifício da Câmara Municipal.

Em Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, a votação decorrerá na sede da junta de freguesia de Alcácer do Sal (Santiago).

Em Silves, no distrito de Faro, o voto antecipado decorrerá no edifício das piscinas municipais.

A votação antecipada no domingo será possível para os eleitores recenseados em Portugal que se inscreveram para exercer o direito de voto neste dia. As inscrições decorreram esta semana, entre 25 e 29 de janeiro.

Há pelo menos uma mesa em cada município do continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, segundo informação do Portal do Eleitor.

Os eleitores devem dirigir-se à mesa de voto no município por si indicado no momento da inscrição, apresentar o documento de identificação civil e indicar a freguesia de inscrição onde estão recenseados. Após a votação, é-lhes entregue o duplicado da vinheta de segurança que serve de comprovativo do exercício do direito de voto.

Caso um eleitor inscrito para votar não consiga fazê-lo, pode exercer o seu direito de voto em 08 de fevereiro na assembleia ou secção de voto na qual se encontra recenseado.

Quem está inscrito no recenseamento eleitoral português no estrangeiro não pode votar antecipadamente, que apenas está previsto para quem está recenseado em território nacional.

Para os eleitores presos e doentes internados em estabelecimentos hospitalares que se inscreveram no voto antecipado, o ato eleitoral realiza-se entre 02 e 03 de fevereiro. Nestes casos, o Presidente da Câmara Municipal ou o seu representante desloca-se ao estabelecimento prisional ou ao hospital para recolher o voto.

A escolha do novo presidente da República na segunda volta será entre António José Seguro e André Ventura, os dois candidatos presidenciais mais votados na primeira volta, de 18 de janeiro.