Presidente defende criação de comissão técnica independente para avaliação da passagem da depressão
Terminado o "período crítico de resposta", deve ser constituída esta comissão, envolvendo Governo e Assembleia da República e "recorrendo a independentes", defende.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, este sábado a criação de uma comissão técnica independente para fazer uma avaliação da passagem da depressão Kristin por Portugal continental.
Durante uma visita ao parque de campismo da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, Marcelo Rebelo de Sousa justificou a necessidade desta comissão por se tratar de “um desafio novo”.
Na sua opinião, terminado o “período crítico de resposta”, deve ser constituída esta comissão, envolvendo Governo e Assembleia da República e “recorrendo a independentes”. “Foi o que aconteceu na altura dos incêndios, para todos os partidos participarem, para haver uma avaliação que não é meramente técnica do funcionamento de um sistema, mas é de avaliação e preparação para o futuro”, frisou.
