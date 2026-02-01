Ainda há 160 mil pessoas sem energia após passagem da tempestade Kristin

Ainda há 160 mil pessoas sem energia, reveloi o presidente da E-Redes, José Ferrari Careto, em conferência de imprensa este domingo, ao lado do presidente da Câmara de Leiria. Comparativamente com os dados da E-Redes de sábado às 19h00 (quando havia 187 mil clientes sem luz), há agora mais 7.000 clientes com energia elétrica.

Do total de clientes que estavam este domingo às 08h00 sem luz, a maior parte é da zona de Leiria. Seguem-se os clientes nas zonas de Santarém (30.000 clientes sem luz), Coimbra (7.000) e Castelo Branco (13.000).

Os clientes da E-Redes correspondem a pontos de entrega de energia como habitações, empresas ou lojas com ligação elétrica, sendo assim difícil quantificar o número de pessoas que está a ser afetada. O pico da falha de energia foi às 06h00 de quarta-feira passada quando não tinham luz um milhão de clientes em Portugal continental.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira passada, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

No concelho da Batalha, distrito de Leiria, um outro homem de 73 anos morreu no sábado ao cair de um telhado quando estava a reparar as telhas.

A situação de calamidade foi decretada pelo Governo na quinta-feira com efeitos entre as 00:00 de quarta-feira até às 23:59 de hoje para cerca de 60 municípios.

O Governo está reunido este domingo em Conselho de Ministros extraordinário, em Lisboa, para analisar a situação de calamidade, as medidas de prevenção para os próximos dias e a recuperação das zonas afetadas pela depressão Kristin.

O Conselho de Ministros terá ainda de decidir hoje se prolonga ou não o nível máximo de intervenção previsto na Lei de Bases da Proteção Civil.

Para domingo à tarde está também prevista uma reunião extraordinária da Comissão Nacional da Proteção Civil, que será presidida pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou que prevê um período prolongado de chuva na próxima semana em todo o território continental, mas sobretudo no norte e centro, regiões atingidas pelo mau tempo nos últimos dias.

(Em atualização).