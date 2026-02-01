Apoios às empresas e às famílias ‘valem’ 2.5 mil milhões de euros

O Conselho de Ministros extraordinário já terminou e Luís Montenegro anuncia ao país as decisões para fazer face às consequências trágicas da depressão Kristin. Antes das 10h00 e debaixo de chuva, foram chegando a São Bento os vários ministros para a reunião convocada no sábado pelo primeiro-ministro e que tem na ordem de trabalhos analisar “ a situação de calamidade, o acompanhamento e adoção de medidas de prevenção e assistência perante os eventos climatéricos extremos (incluindo os dos próximos dias) e a recuperação e reconstrução das zonas afetadas “.

