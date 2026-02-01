Depressão Kristin: REN e Fidelidade distribuem lonas às regiões mais afetadas

A REN – Redes Energéticas Nacionais e a seguradora Fidelidade uniram esforços para apoiar as populações mais afetadas pela tempestade Kristin, que já provocou mais de cinco mortos, através da disponibilização de cerca de 31 mil metros quadrados de lonas destinadas à proteção provisória de infraestruturas danificadas, sobretudo em Coimbra, Pombal e Leiria.

Segundo a Fidelidade, os 31 mil metros quadrados de lonas – equivalentes a cerca de quatro campos e meio de futebol – têm como objetivo proteger temporariamente telhados de habitações e estabelecimentos comerciais que sofreram danos significativos, enquanto não for possível avançar com reparações definitivas.

As lonas já se encontram a caminho das autarquias de Leiria, Pombal e Coimbra, zonas particularmente afetadas pelo mau tempo. A distribuição será coordenada pelos municípios, em articulação com as freguesias, de forma a garantir resposta às necessidades mais urgentes das populações.

A iniciativa surge em resposta ao impacto severo da tempestade Kristin, que causou prejuízos em habitações, negócios e infraestruturas em várias regiões do país.

A Fidelidade, que tem 2,4 milhões de clientes em Portugal, na passada sexta-feira até às 18h00, registou cerca de 5.662 processos de sinistro provocados pela depressão Kristin e já ativou o seu plano de emergência, reforçando as suas equipas no terreno.