Governo anuncia SIRESP para freguesias na tomada de posse de Francisco Brito na ANAFRE
Secretário de Estado anunciou que as freguesias terão equipamentos SIRESP. Francisco Brito, presidente da União de Freguesias de Évora é o novo líder da ANAFRE.
O social-democrata Francisco Brito é o novo presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), eleito neste domingo no congresso realizado este fim-de-semana em Portimão. Entre os 977 congressistas presentes, registou-se uma participação de 93%.
A lista única recebeu 803 votos (91%) para a mesa da direção, 788 votos (89%), 795 votos (90%) para o Conselho Diretivo e 798 votos (90%) para o Conselho Fiscal).
Ao ECO/Local Online, Francisco Brito assegura que a sua direção vai reivindicar junto do Governo o reforço de meios financeiros e do estatuto do eleito local, designadamente a criação de um subsídio de desemprego.
Um dos pilares da agenda desta nova direção é a revisão do estatuto do eleito local, uma pretensão que Silvério Regalado, secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território considera “inadiável”. No discurso de encerramento (no qual substituiu Manuel Castro Almeida, retido em Lisboa no Conselho de Ministros extraordinário), o governante aproveitou ainda para anunciar que o Governo irá tomar medidas para dotar as freguesias de telefones ligados à rede de emergência SIRESP.
O reforço de verbas no âmbito do Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) é outro dos pilares. Hoje, 2,5% das receitas de IRS, IRC e IVA recebidas pelo Estado destina-se a repartir pelas freguesias, mas a a ANAFRE quer um “aumento progressivo, faseado e vinculativo” para 5%, “num horizonte máximo de cinco anos”, lê-se no acordo assinado entre PSD, PS e CDU. Acesso a financiamento europeu é outro dos pontos, designadamente com consórcios de freguesias para ganhar escala e permitir partilhar conhecimento entre freguesias maiores e as menores.
Para o Orçamento do Estado de 2027 pretendem que o FFF aloque 3,5% dos impostos do Estado central. Depois, um acréscimo de 0,5% anuais, até atingir, em 2030, os 5%.
O social-democrata considera que a estabilidade governativa do país irá ajudar a conseguir alcançar estes objetivos. “Até aqui, e este mandato do Conselho diretivo cessante sofreu claramente com isso, existiu uma grande instabilidade, que não permitiu que as negociações entrassem em velocidade de cruzeiro. Acredito que só por aí, à partida, temos essa vantagem”.
O novo presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE diz ainda que “mesmo muito exigentes a abrir a possibilidade de revisão destas leis estruturantes”.
Entidade criada em 1989, a ANAFRE tem sido, historicamente, liderada ora por PS, ora por PSD, mediante a força política autárquica em cada momento. Para o quadriénio 2026-2030, os dois partidos chegaram ao congresso eletivo que decorreu neste fim-de-semana em Portimão com uma lista conjunta, na qual se incluiu ainda o PCP.
Contudo, no final da manhã de sábado, esse acordo esteve em suspenso, obrigando mesmo a uma prorrogação do prazo previsto para entrega de listas concorrentes. Sem acordo, o PS não excluía a hipótese de apresentar uma lista própria, sem PSD e CDU.
Já depois do segundo prazo estabelecido, os três partidos acabariam por se entender, permitindo a entrega da lista, a única a ser apresentada.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Governo anuncia SIRESP para freguesias na tomada de posse de Francisco Brito na ANAFRE
{{ noCommentsLabel }}