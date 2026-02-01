Kristin: Insurtech Frank abre plataforma para acelerar participação de sinistros

A insurtech Frank decidiu “perante o enorme volume de incidentes em Leiria que nos foi reportado pelos nossos clientes”, que são os mediadores de seguros, lançar este domingo um sistema de “fluxo de recolha de informações para participações de sinistros multirriscos habitação (MRH),” para ajudarmos a automatizar uma parte do trabalho”, diz.

Destinado a mediadores sobrecarregados pela situação atual, a Frank está a oferecer a subscrição e utilização de um questionário / processo para qualquer mediador e qualquer companhia.

Assim, a Frank vai criar uma conta para o mediador na plataforma sem necessitar de pagamento. A partir da plataforma, o mediador pode criar e gerir os formulários de recolha de informação das participações. O segurado final não precisa de se inscrever na plataforma – basta preencher o formulário que o mediador lhe envia. Os formulários incluem aceitação de termos e condições para salvaguardar o RGPD.

Quando a Frank detetar a utilização deste processo, poderá transpor automaticamente estas informações para cada companhia e assim automatizar os updates do estado do sinistro.

Para utilizar esta facilidade, os mediadores podem clicar aqui .