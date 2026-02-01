Kristin: Seguradoras já estão a pagar sinistros, diz presidente da APS

O presidente da associação Portuguesa de Seguradores (APS) confirmou este domingo que, em relação às consequências da depressão Kristin, as companhias “têm como objetivo atingir 80% das peritagens dos sinistros reportados, no prazo de 15 dias após a sua participação”, reforçando a promessa deixada pelo primeiro-ministro após o conselho de ministros extraordinário para decidir as medidas de apoio governamental.

José Galamba de Oliveira referiu que “as seguradoras estão de facto no terreno com equipas multidisciplinares reforçadas”, com processos agilizados para atingir esse objetivo.

“Não temos ainda uma noção da dimensão das perdas”, comentou o presidente da APS, “nesta altura podemos apenas dizer que estão abertos dezenas de milhar de sinistros e que já estão a ser efetuados pagamentos relativamente aqueles de dimensão mais reduzida”, concluiu.

O primeiro-ministro salientou este domingo em relação à resposta às populações na sequência da depressão Kristin que tinha existido “garantia de 80% das peritagens estarem prontas nos próximos 15 dias” e, para depois, só restariam as mais complexas.

Ainda afirmou que seriam aceites fotografias como prova suficiente para pagamento de sinistros e que, em todos os casos, o apoio estatal chegaria depois das indemnizações pelas companhias de seguros.