5 coisas que vão marcar o dia

Depois de uma semana marcada pelos efeitos devastadores no Centro do país, esta segunda começa um período prolongado de precipitação, que pode causar cheias. Além do mau tempo, o Banco de Portugal e o INE apresentam importantes indicadores económicos e o BPI mostra as contas do último ano.

Dívida pública deverá baixar para cerca de 90% do PIB

O Banco de Portugal divulga, esta segunda-feira, os últimos números da dívida pública. Os dados publicados mais recentes, relativos a novembro, revelaram descida de 1,9 mil milhões de euros, para 281,4 mil milhões de euros, segundo a estimativa do Banco de Portugal divulgada esta sexta-feira. Contabilizando a amortização de 4,5 mil milhões de dívida feita em dezembro, o rácio da dívida deverá mesmo baixar para cerca de 90% do PIB, no final de 2025, em linha com o previsto no Orçamento do Estado.

BPI apresenta as contas de 2025

O BPI apresenta os resultados anuais de 2025. Depois de ter fechado o ano anterior com um resultado líquido de 588 milhões de euros, “o maior resultado de sempre”, os lucros baixaram nos primeiros nove meses do ano passado. Entre janeiro e setembro, BPI registou lucros de 389 milhões de euros, menos 12% em relação ao mesmo período do ano passado, com o resultado a ser pressionado pela descida das taxas de juro, que teve forte impacto na evolução da margem financeira.

INE divulga preços da habitação no 2º trimestre

A semana arranca com a divulgação de novos dados sobre a evolução dos preços das casas. O Instituto Nacional de Estatística revela as estatísticas de preços da habitação ao nível local, relativo ao terceiro trimestre de 2025. Apesar de os valores das casas continuarem a subir, no segundo trimestre do ano, algumas das freguesias mais procuradas de Lisboa e Porto mostravam sinais de arrefecimento. O INE divulga ainda a produção industrial, no final do ano.

Semana “muito difícil” testa Proteção Civil

Depois de uma semana marcada pelos efeitos destruidores da tempestade Kristin no Centro do país, nomeadamente na região de Leiria, a Proteção Civil antecipa um período prolongado de precipitação em todo o país, com particular incidência no Norte e Centro, que pode causar cheias. Autoridades recomendam à população que siga as recomendações e retire bens e animais de “zonas inundáveis”. Ainda assim, autoridades garantem que efeitos da tempestade não se vão repetir. A tempestade Kristin “poderá ter sido a tempestade mais forte que atingiu Portugal continental, não estamos à espera de nada que tenha a ver com essa situação”, conforme garantiu Nuno Lopes, do IPMA, no final da semana passada.

Estudo calcula impacto das tarifas para economia

A Associação Comercial do Porto (ACP – CCIP) apresenta, em conferência, o estudo “Alterações Geopolíticas e ‘Guerra Comercial’: Cenários, Impactos e Recomendações de Política”, desenvolvido pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP), sobre o impacto das tarifas aduaneiras aplicadas pelos EUA na economia portuguesa.