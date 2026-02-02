A reputação das empresas espanholas está a ser decidida por sistemas de Inteligência Artificial sem que elas tenham conhecimento disso

O Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economia Aplicada publicou hoje o seu primeiro relatório estratégico sobre o impacto da inteligência artificial na reputação corporativa, no qual alerta para uma transformação estrutural que afeta diretamente as empresas espanholas: os sistemas de IA generativa tornaram-se intermediários dominantes no acesso à informação corporativa, configurando perceções e narrativas sobre as organizações de forma contínua e, em grande medida, sem o conhecimento das próprias empresas afetadas.

O relatório, intitulado «A emergência da autoridade algorítmica reputacional», analisa como plataformas como ChatGPT, Gemini, Perplexity ou DeepSeek deixaram de ser meras ferramentas de consulta para se tornarem o que o documento denomina agentes ativos na construção de narrativas corporativas. De acordo com a análise, quando um investidor, um regulador, um jornalista ou um potencial cliente consulta uma IA sobre uma empresa, a resposta que recebe — com seus ênfases, omissões e possíveis imprecisões — torna-se o quadro de referência inicial para suas decisões.

A reputação corporativa deixou de ser exclusivamente um fenómeno social construído por humanos. É, cada vez mais, uma construção algorítmica com consequências económicas e estratégicas imediatas, aponta o relatório nas suas conclusões.

O Instituto Coordenadas sublinha que não se trata de uma evolução gradual, mas sim de uma mudança de regime que altera os fundamentos do sistema reputacional. O documento identifica quatro categorias de vulnerabilidade inéditas para as organizações:

Dependência da pegada digital: se a presença online de uma empresa for limitada ou desatualizada, os sistemas de IA gerarão respostas incompletas ou erradas sobre ela.

Persistência de preconceitos narrativos: uma vez que uma interpretação se consolida nos modelos de IA, torna-se difícil corrigi-la, podendo perpetuar-se por longos períodos.

Desalinhamento entre realidade e representação: empresas com uma realidade corporativa sólida podem ter uma representação algorítmica que não reflete isso.

Inconsistência entre sistemas: diferentes modelos de IA podem oferecer narrativas divergentes sobre a mesma organização.

CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO

O relatório coloca esta questão no âmbito da governança corporativa, e não da comunicação. A reputação, no novo ambiente, deixa de ser um âmbito circunscrito à função de comunicação para se tornar um fator de risco estratégico que afeta transversalmente a organização, alerta o documento.

Entre as implicações que o Instituto Coordenadas identifica para a alta direção espanhola, destaca-se a necessidade de desenvolver capacidades de observação sistemática que permitam conhecer quais narrativas os sistemas de IA constroem sobre a organização e como evoluem ao longo do tempo.

O Instituto Coordenadas considera que esta realidade merece um lugar na agenda dos conselhos de administração e dos comités de direção das empresas espanholas. Não como uma preocupação futura, mas como um fenómeno presente que exige compreensão e atenção, conclui o relatório.