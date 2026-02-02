Advogados vão ganhar mais e terão mais benefícios, diz estudo sobre mercado das sociedades de advogados

O mercado jurídico em Portugal prepara-se para uma aceleração em 2026, evoluindo de um estado “caloroso (estável)” para “hot”. A transformação é impulsionada pela adoção de Inteligência Artificial (IA) e Legal Tech, pela consolidação de modelos de negócio multidisciplinares nas sociedades de advogados e pela contínua procura por advogados in-house por parte das empresas, segundo a mais recente análise do Guia Hays 2026. O estudo revela ainda que o mercado prevê um aumento salarial e uma maior aposta em benefícios. Com poucos candidatos motivados a mudar, as sociedades de advogados terão de ajustar os seus níveis de remuneração de referência. Os pacotes de benefícios serão cada vez mais desenhados à medida, com base no que as equipas mais valorizam, como formação, saúde e mobilidade.

“O setor jurídico está a entrar numa nova fase de transformação, em que a tecnologia e os novos modelos de negócio passam a ser determinantes para a competitividade. A Inteligência Artificial está a redefinir processos, perfis e formas de trabalhar, e as sociedades que conseguirem integrar inovação com talento especializado serão as que mais rapidamente se irão destacar em 2026”, afirma Teresa Cardoso, senior consultant da Hays.

Após um 2025 de estabilidade, focado na implementação de ferramentas digitais, 2026 será “um ano mais dinâmico”. As ferramentas de IA prometem reduzir tempos de execução, pressionando a tradicional faturação por hora e exigindo novos modelos de gestão de equipas. Esta evolução, aliada a uma maior rotatividade e a fusões, irá redefinir as dinâmicas de carreira no setor.

Três tendências-chave no futuro do setor jurídico

IA e Eficiência Operacional: A integração de IA deixará de ser uma novidade para se tornar uma “ferramenta central na otimização de processos, com impacto direto na gestão de projetos, cibersegurança e privacidade. A eficiência ganhará um peso acrescido, exigindo advogados com competências tecnológicas”, diz o estudo.

Sociedades Multidisciplinares e Fusões : O mercado assistirá a "uma maior rotatividade entre equipas e departamentos", bem como a um aumento de fusões. Ganham relevo as estruturas que integram sócios não profissionais, promovendo a colaboração entre áreas e a diversificação de serviços.

Consolidação do Recrutamento In-house: As empresas continuarão a reforçar os seus departamentos jurídicos internos "para lidar com temas complexos, articulando-se com os escritórios externos em matérias de elevada especialização".

A procura por advogados com especialização em tecnologia e experiência em operações internacionais será a mais acentuada. A dificuldade em encontrar perfis em áreas como Bancário & Financeiro e TMT/PI/Tecnologia persistirá devido à pouca oferta e às elevadas expectativas salariais. Os perfis mais procurados em 2026 serão: advogado de TMT/Propriedade Intelectual/Tecnologia, advogado in-house e advogado de Corporate e M&A.

O Guia Hays 2026 é um relatório anual que compila dados e tendências do mercado de recrutamento em Portugal. A Hays plc é especialista mundial em recrutamento. O Grupo é especialista na contratação de profissionais qualificados, especializados e experientes a nível global, sendo líder de mercado no Reino Unido, Alemanha e Austrália e um dos principais líderes na Europa Continental, América Latina e Ásia. O Grupo opera de forma transversal nos setores privado e público.