Aon cria o primeiro tratado de resseguros para centros de dados

A AON Reinsurance Solutions criou o primeiro tratado de resseguro especificamente dedicado a centros de dados naquela que é uma aposta para aproveitar as oportunidades resultantes dos avanços da infraestrutura digital, nomeadamente da IA e da aprendizagem automática, bem como dos centros de dados em hiperescala.

Segundo o Reinsurance News, o Presidente e CEO, Greg Case, explicou que a “equipa de resseguro da Aon criou e colocou recentemente o primeiro tratado específico para centros de dados de sempre, disponibilizando uma solução que alinha até 5 mil milhões de dólares de capital ao longo da cadeia de valor do seguro, suportando um único segurador líder”. Case sublinhou ainda que estão “ativamente envolvidos com vários outros [seguradores] para os ajudar a expandir e reforçar as suas capacidades.”

No início de janeiro, a Aon expandiu o seu programa proprietário de seguros para o ciclo de vida de centros de dados (Data Center Lifecycle Insurance Program – DCLP) em mil milhões de dólares, ou 67%, para 2,5 mil milhões de dólares.

O Business Insurance avança ainda que a AON, durante uma chamada com analistas para discutir os resultados financeiros, afirmou que “a construção de centros de dados contribuiu para um crescimento de dois dígitos na divisão de construção da corretora no quarto trimestre”.