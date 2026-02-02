Biorce levanta 44 milhões para acelerar ensaios clínicos IA

A Biorce fechou uma ronda de 52,5 milhões de dólares (cerca de 44 milhões de euros) para acelerar a sua expansão internacional e “liderar a transformação de ensaios clínicos através de IA”. Até ao final do ano, a startup quer crescer a equipa até 250 pessoas e prepara a abertura de um escritório em Barcelona.

“Esta ronda de financiamento de 52 milhões de dólares reflete tanto a dimensão do problema que estamos a abordar quanto a confiança do mercado na nossa visão. Atrasos e ineficiências em ensaios clínicos custam tempo, dinheiro e, em última instância, vidas. A nossa missão é tornar os ensaios clínicos mais rápidos, confiáveis ​​e acessíveis, para que os pacientes possam beneficiar de novos tratamentos o quanto antes. A velocidade com que captamos recursos desde nossa última ronda, em julho de 2025, é uma forte validação de nossa tecnologia, nossa equipe e o impacto que podemos gerar”, diz Pedro Coelho, CEO da Biorce, citado em comunicado.

Sedeada em Barcelona, mas com fundadores portugueses, com esta ronda a Biorce eleva para 60 milhões de dólares (50,2 milhões de euros) o capital já levantado até à data. A última ronda tinha sido em julho do ano passado, na ordem dos 5 milhões de euros, visando impulsionar a expansão da health tech nos EUA.

A nova ronda, liderada pela DST Global Partners, com participação de anteriores investidores Norrsken VC e YZR Capital, que duplicaram participação, e ainda com capital da Mustard Seed Maze (MSM) e da Endeavor Catalyst, é a maior série A da healthtech. A ronda conta ainda com o contributo de angel investors como Nik Storonsky (CEO da Revolut), Arthur Mensch (cofundador e CEO da Mistral AI), Paulo Rosado (fundador da OutSystems), Albert Nieto (fundador da Seedtag), Stef Van Grieken (cofundador da Cradle) e Alex Berriche (fundador da Fleet), entre outros.

“Este investimento irá permitir à Biorce responder à crescente procura e acelerar sua ambição de se tornar a principal plataforma global de IA para ensaios clínicos, apoiando a expansão internacional, particularmente nos Estados Unidos, com novos escritórios em Austin, Texas, além de ampliar as equipas de engenharia e comerciais e acelerar o desenvolvimento de produtos”, informa comunicado.

O que faz a Biorce?

A healt tech desenvolveu a Aika, uma plataforma de IA nativa, assente numa base de dados de 1 milhão de ensaios clínicos que reduz os prazos de preparação de ensaios clínicos e as alterações de protocolo, acelerando o desenvolvimento de novas terapias em até 50%, promete. Segundo o SNS Insider, a gestão de ensaios clínicos, onde a Biorce atua, representa um gasto anual global estimado em 120 mil milhões de dólares.

“Quando apoiamos a Biorce na sua primeira ronda institucional em 2024, rapidamente nos convencemos da visão ousada de Pedro [Coelho] de transformar a forma como os ensaios clínicos são planejados e conduzidos. Essa convicção foi reforçada pela necessidade clara e urgente que vimos no mercado por uma solução como a Aika”, começa por referir Markus Feuerecker. “Devido ao desenvolvimento excecional da empresa desde nosso primeiro investimento, estamos convencidos de que a Biorce se tornará a líder global nesse segmento, proporcionando economias significativas de tempo e custos para empresas farmacêuticas em todo o mundo”, refere o general partner na YZR Capital, que lidera esta ronda, citado em comunicado.

Com esta ronda, a Biorce quer, até ao final do ano, reforçar a equipa para 250 trabalhadores e está a preparar o lançamento de um centro de I&D em Austin, Texas, “fortalecendo a sua presença nos EUA e posicionando a empresa mais perto dos principais ecossistemas farmacêuticos, biotecnológicos e de inovação”.

“A plataforma já está a registar uma forte procura a global, comprovando sua capacidade de reduzir significativamente prazos e custos para a indústria farmacêutica e, mais importante, levar novos tratamentos aos pacientes mais rapidamente do que era possível anteriormente. É por isso que estamos entusiasmados em dobrar nosso investimento. A expansão para os EUA é um próximo passo natural e consolida ainda mais a trajetória da empresa para se tornar uma força definidora de categoria em pesquisa clínica”, considera Tove Larsson, general partner na Norrsken VC, citado em comunicado.

Para apoiar esta nova fase, a startup está a finalizar a sua mudança para novos escritórios em Barcelona, para a ​​antiga sede da AstraZeneca na cidade catalã.

“Desde o início, a Biorce destacou-se para nós como uma empresa que aborda um dos constrangimentos mais urgentes no desenvolvimento de medicamentos, com uma equipa capaz de executar a um nível excecional. Esta ronda assinala um marco decisivo, não apenas para a empresa, mas para o futuro de como os ensaios clínicos são planeados e conduzidos”, refere Sofia Queiroz, principal da MSM, citada em comunicado.