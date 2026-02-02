Contratos de 36 mil milhões de euros na China travam linha Violeta do Metro de Lisboa

Depois de, em novembro passado, ter aberto uma investigação ao concurso da linha Violeta do Metro de Lisboa, a Comissão Europeia veio agora dizer que foram apurados três indícios da presença de subvenções estrangeiras, que considera serem provas “suficientes” de que a Portugal CRRC — fornecedora de material circulante do consórcio da Mota-Engil — “beneficiou indiretamente”, revela esta segunda-feira o Jornal de Negócios (acesso pago).

De acordo com Bruxelas, houve fornecimento de bens e serviços sob a forma de contratos públicos, adjudicados à casa-mãe, a chinesa CRRC Tangshan, “com um valor potencialmente superior a 36 mil milhões de euros nos três anos anteriores à notificação”, sendo que “não é possível confirmar que estes contratos públicos foram adjudicados na sequência de procedimentos de concurso concorrenciais, transparentes e não discriminatórios”. Por esta razão, conclui, “não se pode excluir que estes tenham conferido uma vantagem específica direta à CRRC e uma vantagem específica indireta à Portugal CRRC”.

O Executivo comunitário aponta as mesmas vantagens relativamente a uma “transferência de fundos sob a forma de subvenções estatais, concedidas à CRRC na China, com um valor de cerca de 471 milhões de euros nos três anos anteriores à notificação”, bem como no que se refere à “perda de receitas sob a forma de uma redução fiscal de 10 pontos percentuais relativamente à taxa normal de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas de 25% aplicável às empresas residentes” na China, concedida à CRRC naquele país, “de forma contínua nos três anos anteriores à notificação”.