Sociedades

Daniel Reis é o novo sócio da Gómez-Acebo & Pombo

A Gómez-Acebo & Pombo reforçou a equipa de Propriedade Industrial, Intelectual e Tecnologia com Daniel Reis, na qualidade de sócio.

A Gómez-Acebo & Pombo reforçou a área de Propriedade Industrial, Intelectual e Tecnologia com o novo sócio Daniel Reis. O advogado transita da DLA Piper.

“Daniel Reis integrar-se-á na equipa de Propriedade Industrial, Intelectual e Tecnologia liderada por Sofía Martínez-Almeida, reforçando assim, ainda mais a área após a incorporação de Rais Amils no ano passado, bem como a prática em Portugal, que Daniel irá liderar e na qual se aposta num crescimento estratégico”, refere afirma em comunicado.

O novo reforço do escritório é especializado no setor das telecomunicações e conta com experiência no aconselhamento em matéria de proteção de dados, privacidade e cibersegurança.

