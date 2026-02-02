Direto Depressão Kristin: Ativado Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil
A circulação ferroviária na Linha do Norte no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa, suspensa devido a inundação na via, segundo a CP.
O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil foi hoje ativado no território nacional, devido à previsão de “agravamento do cenário de risco para pessoas e bens” nos próximos dias, após a destruição causada pela depressão Kristin.
