Depressão Kristin: Ativado Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil

A circulação ferroviária na Linha do Norte no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa, suspensa devido a inundação na via, segundo a CP.

O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil foi hoje ativado no território nacional, devido à previsão de “agravamento do cenário de risco para pessoas e bens” nos próximos dias, após a destruição causada pela depressão Kristin.

Acompanhe aqui.

Exclusivo Depressão Kristin. Bruxelas rejeita prolongar prazo do PRR

Mónica Silvares,

“O Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) não pode e não será prorrogado”, disse fonte oficial da Comissão Europeia ao ECO.

