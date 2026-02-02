Depressão Kristin. Autoeuropa está a colaborar com fornecedores da região centro para garantir “continuidade das operações”

Com fornecedores na região centro, a Autoeuropa garante que, para já, esta situação não teve impacto na produção e está a colaborar com as empresas afetadas para “garantir a continuidade das operações”.

“A Volkswagen Autoeuropa conta com fornecedores na região centro que foram afetados pela tempestade Kristin“, adiantou fonte oficial da Autoeuropa, em respostas ao ECO, sobre o impacto da tempestade na produção.

A gigante do grupo Volkswagen afiança que “estas ocorrências não tiveram impacto na produção“, contudo adianta que está a “colaborar de forma estreita com todos os fornecedores afetados para garantir a continuidade das operações“.

A depressão Kristin, que se sentiu com particular força na região centro, deixou estragos muito significativos em muitas empresas da região, com as associações empresariais a falarem em danos relevantes para o tecido empresarial e a pedirem medidas de urgências, sem “papéis e papelinhos”.

Já a Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem quantificou, esta segunda-feira, em milhões de euros os prejuízos para o setor, que aos custos da reconstrução das fábricas danificadas soma as exportações perdidas devido à depressão Kristin.

Para responder aos prejuízos, o Governo avançou com um pacote de medidas para empresas e famílias. Para as empresas está em causa uma linha de mil milhões de euros para investimento e outra de 500 milhões para tesouraria.