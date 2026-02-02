Depressão Kristin. Autoeuropa está a colaborar com fornecedores da região centro para garantir “continuidade das operações”
Fabricante automóvel detida pela Volkswagen tem fornecedores na região centro, com os quais está a colaborar para "garantir a continuidade das operações".
Com fornecedores na região centro, a Autoeuropa garante que, para já, esta situação não teve impacto na produção e está a colaborar com as empresas afetadas para “garantir a continuidade das operações”.
“A Volkswagen Autoeuropa conta com fornecedores na região centro que foram afetados pela tempestade Kristin“, adiantou fonte oficial da Autoeuropa, em respostas ao ECO, sobre o impacto da tempestade na produção.
A Volkswagen Autoeuropa conta com fornecedores na região centro que foram afetados pela tempestade “Kristin”. No entanto, estas ocorrências não tiveram impacto na produção.
A gigante do grupo Volkswagen afiança que “estas ocorrências não tiveram impacto na produção“, contudo adianta que está a “colaborar de forma estreita com todos os fornecedores afetados para garantir a continuidade das operações“.
A depressão Kristin, que se sentiu com particular força na região centro, deixou estragos muito significativos em muitas empresas da região, com as associações empresariais a falarem em danos relevantes para o tecido empresarial e a pedirem medidas de urgências, sem “papéis e papelinhos”.
Já a Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem quantificou, esta segunda-feira, em milhões de euros os prejuízos para o setor, que aos custos da reconstrução das fábricas danificadas soma as exportações perdidas devido à depressão Kristin.
Para responder aos prejuízos, o Governo avançou com um pacote de medidas para empresas e famílias. Para as empresas está em causa uma linha de mil milhões de euros para investimento e outra de 500 milhões para tesouraria.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Depressão Kristin. Autoeuropa está a colaborar com fornecedores da região centro para garantir “continuidade das operações”
{{ noCommentsLabel }}