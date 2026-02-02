Depressão Kristin

Depressão Kristin. Empresários exigem apoios sem “papéis e papelinhos”

  • Lusa
  • 13:06

"Uma coisa é escrutinar para que o dinheiro seja bem entregue e bem aplicado, e outra coisa é papéis e papelinhos enquanto está esta situação caótica", avisa Armindo Monteiro, líder da CIP.

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal considera que o pacote de 2.500 milhões de euros que foi anunciado pelo Governo para mitigar os danos da depressão Kristin responde às necessidades, desde que seja implementado rapidamente e sem complicações.

“Em vez de um plano perfeitinho, […] é preciso um pragmatismo para que a ajuda chegue rapidamente e de uma forma descomplicada. Porque muitas vezes fazem-se planos sempre perfeitos, mas que pela sua execução não resolvem coisa nenhuma”, afirmou Armindo Monteiro em declarações à agência Lusa.

Salientando que o país vive atualmente “uma situação de urgência”, com “um rasto de destruição total em muitas zonas”, o dirigente associativo enfatizou estarem em causa “milhares de postos de trabalho numa das zonas mais constituídas por pequenas e médias empresas, que estão em risco”.

“Podemos ter aquela zona, que é das mais empreendedoras, numa base de subsídios de desemprego e não pode ser. Estas medidas têm que permitir duas coisas: uma, manter os postos de trabalho; e a outra, voltar rapidamente ao volume de produção”, sustentou.

Para Armindo Monteiro, o plano de apoio anunciado no domingo pelo executivo de Luís Montenegro vai ao encontro das necessidades atuais e das “situações cirúrgicas” que a CIP considera que têm de ser endereçadas, já que “permite ter situações de apoio para períodos de carência, situações de apoio para a Segurança Social, apoio à tesouraria e permite identificar já a reposição dos equipamentos necessários para as empresas retomarem” a atividade.

Contudo, “é fundamental que seja feito e seja feito rápido”, embora tal não queira dizer “sem escrutínio”, sustentou. “O escrutínio é necessário que seja feito. Mas uma coisa é escrutinar para que o dinheiro seja bem entregue e bem aplicado, e outra coisa é papéis e papelinhos enquanto está esta situação caótica. É preciso ser pragmático para que as medidas cheguem ao terreno e rapidamente se consiga manter os postos de trabalho e voltar aos volumes de produção”, reiterou o dirigente da CIP.

De acordo com Armindo Monteiro, importante é também “recuperar o ânimo” dos empresários afetados, que, “se não houver um sentimento de solidariedade, podem naturalmente desistir”.

“Imagine-se o que é um empresário que tem ali todo o seu património, porque, em muitos casos, o património empresarial das pequenas e médias empresas confunde-se com o próprio património pessoal. Pode não retomar e dizer simplesmente que tudo está perdido”, disse.

“É preciso recuperar o ânimo daqueles que perderam tudo para que voltem a ter a coragem e a motivação para recomeçar. É que recomeçar, muitas vezes, é mais difícil do que começar”, rematou.

O Governo anunciou no domingo um pacote de apoios de 2.500 milhões de euros para mitigar os danos causados pela tempestade Kristin, destinando-se esta verba à recuperação de infraestruturas, apoio a empresas e auxílio a famílias afetadas, incluindo a reconstrução de habitações sem seguro.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho.

No sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até 08 de fevereiro.

