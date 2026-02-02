Depressão Kristin. Generali com participações de sinistros 10 vezes acima habitual

A depressão Kristin causou estragos maioritariamente no centro do país, tendo até ao momento provocado pelo menos cinco vítimas mortais. De quarta-feira até domingo ao final do dia, a Generali Tranquilidade registou mais de 3.000 participações de sinistros, “o que representa um aumento de cerca de 10 vezes face aos níveis normais”, explicaram ao ECOseguros.

Devido ao crescente influxo de sinistros, a seguradora teve de acionar o seu plano de contingência, “reforçando equipas internas e externas” e destacando peritos para todas as zonas críticas, “com reforços específicos enviados para Leiria, Coimbra, Ribatejo e restantes zonas mais pressionadas”.

A Generali Tranquilidade sublinha que, apesar da situação de calamidade, quis manter o “compromisso” de contactar “os clientes em até 48 horas para agendamento da peritagem”, tendo para isso enviado equipas adicionais e reforçado os horários de gestão de sinistros, mantendo “tempos de resposta estáveis, apesar do impacto do evento”.

A seguradora reforçou ainda que “atualmente, cerca de 45% dos sinistros são regularizados sem necessidade de peritagem presencial”, apenas com base em documentação digital enviada pelos clientes, método que se mantém depois da devastação provocada pela depressão Kristin.

Tal como o Grupo Ageas Portugal e a Fidelidade, também a Generali Tranquilidade ressalta que ainda é cedo para falar de custos deste evento para o setor segurador, no entanto, admite que prevê “um valor na ordem das várias dezenas de milhões de euros”.