Dualis Capital reduz posição na Teixeira Duarte para menos de 5%
Cerca de três meses depois de ter voltado a ter menos de 10% na construtora, a sociedade dos empresários Eduardo Sardo e Gaspar da Silva reduziu para menos de 5% no capital da empresa.
A Dualis Capital, que no ano passado chegou a superar a fasquia dos 10% do capital da Teixeira Duarte, reduziu para menos de 5% no capital da construtora, segundo um comunicado enviado à CMVM.
“No passado dia 26 de janeiro de 2026, a Dualis Capital – SIC de Valores Mobiliários Fechada, S.A. reduziu a sua participação qualificada imputável na Teixeira Duarte, S.A., passando a situar-se abaixo do limiar de 5% dos direitos de voto correspondentes ao capital social“, adianta a construtora em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
De acordo com o mesmo comunicado, “por referência a 26 de janeiro de 2026, que a participação imputável à Dualis Capital – SIC de Valores Mobiliários Fechada, S.A. passa a ser composta por 14.668.874 ações, representativas de 3,49259% do capital social e dos respetivos direitos de voto da Teixeira Duarte, S.A”.
Este desinvestimento surge após a sociedade dos empresários Eduardo Sardo e Gaspar da Silva ter chegado a superar a barreira dos 10% de capital em setembro do ano passado, uma participação que, no espaço de menos de cinco meses, reduziu para menos de metade.
Recorde-se que, pouco mais de um mês após ter superado os 10%, a Dualis baixou para cerca de 9% do capital, um movimento que terá rendido uma mais-valia de 900 mil euros aos empresários nortenhos.
(Notícia atualizada)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Dualis Capital reduz posição na Teixeira Duarte para menos de 5%
{{ noCommentsLabel }}