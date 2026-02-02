Dualis Capital reduz posição na Teixeira Duarte para menos de 5%

A Dualis Capital, que no ano passado chegou a superar a fasquia dos 10% do capital da Teixeira Duarte, reduziu para menos de 5% no capital da construtora, segundo um comunicado enviado à CMVM.

“No passado dia 26 de janeiro de 2026, a Dualis Capital – SIC de Valores Mobiliários Fechada, S.A. reduziu a sua participação qualificada imputável na Teixeira Duarte, S.A., passando a situar-se abaixo do limiar de 5% dos direitos de voto correspondentes ao capital social“, adianta a construtora em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o mesmo comunicado, “por referência a 26 de janeiro de 2026, que a participação imputável à Dualis Capital – SIC de Valores Mobiliários Fechada, S.A. passa a ser composta por 14.668.874 ações, representativas de 3,49259% do capital social e dos respetivos direitos de voto da Teixeira Duarte, S.A”.

Este desinvestimento surge após a sociedade dos empresários Eduardo Sardo e Gaspar da Silva ter chegado a superar a barreira dos 10% de capital em setembro do ano passado, uma participação que, no espaço de menos de cinco meses, reduziu para menos de metade.

Recorde-se que, pouco mais de um mês após ter superado os 10%, a Dualis baixou para cerca de 9% do capital, um movimento que terá rendido uma mais-valia de 900 mil euros aos empresários nortenhos.

(Notícia atualizada)