Empresas iniciam o ano com uma forte adesão à certificação Great Place To Work

O ano inicia-se com excelentes notícias para as 32 empresas que conquistaram a Certificação GPTW® em Portugal, sendo que 7 o fazem pela primeira vez. Para as restantes, esta distinção reforça a solidez da sua cultura organizacional e da sua reputação enquanto empregadores de referência. Estas empresas são prova de que ambientes de trabalho de qualidade existem em empresas de diferentes dimensões e setores.

As empresas recentemente certificadas pela GPTW® destacam-se por culturas abertas à aprendizagem, à experimentação e à evolução constante permitindo a inovação.

A inovação é um fator essencial para a sustentabilidade e crescimento das empresas, permitindo a adaptação às mudanças do mercado e a antecipação de novas necessidades.

Nestas organizações, a inovação começa na proximidade da liderança, que é acessível (89%), confia nos colaboradores e promove a autonomia (87%). As equipas demonstram elevada capacidade de adaptação à mudança (84%) e a organização valoriza quem procura novas e melhores formas de fazer as coisas (81%), encarando os erros involuntários como parte natural do processo (84%). A liderança procura ativamente sugestões e ideias (81%), reforçando o envolvimento de todos na melhoria contínua dos processos e do ambiente de trabalho.

Empresas mais recentemente certificadas

AdvanceWorks | Tecnologias da Informação | 52 colaboradores

Empresa de serviços tecnológicos especializada no desenvolvimento de soluções de software à medida.

AIR LIQUIDE | Serviços profissionais | 419 colaboradores

Responsável por serviços de Contabilidade e RH para afiliadas da Air Liquide em 28 países, com escritórios em Lisboa, Tomar e Guarda.

Arquiconsult | Tecnologias da Informação | 248 colaboradores

Parceiro Microsoft na implementação de soluções de gestão como ERP, CRM, Business Intelligence e Power Platform.

Arrivia | Outros | 154 colaboradores

Fornecedor de programas de fidelização no setor das viagens, focado em poupanças e experiências exclusivas.

Arthrex | Transformação & Produção | 66 colaboradores

Líder global no desenvolvimento e fabrico de dispositivos cirúrgicos ortopédicos.

Avenidas | Transporte | 40 colaboradores

Oferece soluções de mobilidade sustentável em transporte de passageiros, logística e food delivery.

Bristol Myers Squibb | Biotecnologia & Farmacêutico | 21 colaboradores

Empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento de medicamentos inovadores para doenças graves.

CA Seguros | Serviços financeiros & Seguros | 186 colaboradores

Seguradora Não Vida do Grupo Crédito Agrícola, com soluções para particulares e empresas.

Grupo Casais | Construção | 2919 colaboradores

Empresa de referência na construção e reabilitação, com forte aposta na internacionalização.

Cofidis | Serviços financeiros & Seguros | 730 colaboradores

Há 29 anos em Portugal, simplifica a vida financeira com impacto positivo na sociedade.

Banco Credibom | Serviços Financeiros & Seguros | 519 colaboradores

Especialista em crédito ao consumo e líder no financiamento automóvel em Portugal.

Dstelecom | Telecomunicações | 278 colaboradores

Constrói e gere a maior rede multioperador de fibra ótica da Europa em zonas de baixa cobertura.

Goldenergy | Comércio & Distribuição | 229 colaboradores

Fornecedor português de eletricidade verde com foco em eficiência e simplicidade.

iCapital Network | Serviços Financeiros & Seguros | 269 colaboradores

Plataforma digital que transforma a forma como os investimentos em mercados privados são geridos.

INTEROCEAN | Transporte | 10 colaboradores

Especialistas em transporte terrestre, aéreo e marítimo com atuação global.

Introsys | Engenharia | 140 colaboradores

Desenvolve soluções para sistemas de produção e máquinas industriais com foco na inovação.

JTA – The Data Scientists | Tecnologias da Informação | 75 colaboradores

Equipa multidisciplinar especializada em Data Science, com sede no Porto.

KOR Creatives | Publicidade & Marketing | 21 colaboradores

Agência de comunicação e marketing focada em estratégias orientadas para resultados.

LTPlabs | Serviços profissionais | 109 colaboradores

Consultora especializada em Inteligência Artificial aplicada aos negócios.

Mind4Group | Transporte | 23 colaboradores

Grupo empresarial focado em soluções logísticas integradas.

MOODDIE | Tecnologias da Informação | 19 colaboradores

Empresa de TI com forte foco no detalhe, inovação e excelência na entrega.

IFS Portugal – Neutral Maritime Service | Transporte | 17 colaboradores

Especializada em grupagem de cargas no transporte marítimo de e para Portugal.

OJP – Sociedade de Construções | Construção | 120 colaboradores

Empresa de construção com foco na qualidade e na gestão profissional de projetos.

Otiima Industries | Arquitectura & Design | 245 colaboradores

Desenvolve soluções inovadoras em janelas minimalistas, design e arquitetura.

Peaceful Evolution | Tecnologias da Informação | 23 colaboradores

Consultoria de TI especializada em portais web, aplicações, CRM e automação.

Puig Derma Portugal | Saúde | 60 colaboradores

Atua na indústria e serviços nas áreas farmacêutica, cosmética e dermocosmética.

SEG Automotive | Serviços profissionais | 149 colaboradores

Centro de serviços globais nas áreas de Finanças, RH, Logística, Compras e IT.

SÓ BARROSO | Comércio & Distribuição | 36 colaboradores

Empresa líder no setor automóvel, especializada na compra e venda de veículos usados.

Softinsa | Tecnologias da Informação | 544 colaboradores

Transforma tecnologia em valor através de serviços de consultoria e desenvolvimento.

SYENSQO | Transformação & Produção | 457 colaboradores

Atua em materiais avançados e soluções de química de superfície.

Teixeira Pinto e Soares | Construção | 247 colaboradores

Empresa com 28 anos de experiência em obras públicas e privadas.

UCI | Serviços Financeiros & Seguros | 90 colaboradores

Desenvolve soluções financeiras sustentáveis para acesso à habitação.