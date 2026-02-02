Great Place To Work

BRANDS' TRABALHO Empresas iniciam o ano com uma forte adesão à certificação Great Place To Work

As empresas recentemente certificadas pela Great Place to Work destacam-se por culturas abertas à aprendizagem, à experimentação e à evolução constante permitindo a inovação.

O ano inicia-se com excelentes notícias para as 32 empresas que conquistaram a Certificação GPTW® em Portugal, sendo que 7 o fazem pela primeira vez. Para as restantes, esta distinção reforça a solidez da sua cultura organizacional e da sua reputação enquanto empregadores de referência. Estas empresas são prova de que ambientes de trabalho de qualidade existem em empresas de diferentes dimensões e setores.

“Ser Great Place To Work® é o reflexo da nossa cultura: proximidade, confiança e pessoas no centro de tudo o que fazemos, como só nós.” – Pedro Barroso, Diretor de marketing e Parcerias na SÓ BARROSO

A inovação é um fator essencial para a sustentabilidade e crescimento das empresas, permitindo a adaptação às mudanças do mercado e a antecipação de novas necessidades.

“Ser Great Place to Work pelo 2.º ano reforça a nossa cultura, atrai talento alinhado e aumenta a confiança de clientes e parceiros na forma como cuidamos da nossa equipa.” – Pedro Águas, CEO na KOR Creatives

Nestas organizações, a inovação começa na proximidade da liderança, que é acessível (89%), confia nos colaboradores e promove a autonomia (87%). As equipas demonstram elevada capacidade de adaptação à mudança (84%) e a organização valoriza quem procura novas e melhores formas de fazer as coisas (81%), encarando os erros involuntários como parte natural do processo (84%). A liderança procura ativamente sugestões e ideias (81%), reforçando o envolvimento de todos na melhoria contínua dos processos e do ambiente de trabalho.

Empresas mais recentemente certificadas

AdvanceWorks | Tecnologias da Informação | 52 colaboradores
Empresa de serviços tecnológicos especializada no desenvolvimento de soluções de software à medida.

AIR LIQUIDE | Serviços profissionais | 419 colaboradores
Responsável por serviços de Contabilidade e RH para afiliadas da Air Liquide em 28 países, com escritórios em Lisboa, Tomar e Guarda.

Arquiconsult | Tecnologias da Informação | 248 colaboradores
Parceiro Microsoft na implementação de soluções de gestão como ERP, CRM, Business Intelligence e Power Platform.

Arrivia | Outros | 154 colaboradores
Fornecedor de programas de fidelização no setor das viagens, focado em poupanças e experiências exclusivas.

Arthrex | Transformação & Produção | 66 colaboradores
Líder global no desenvolvimento e fabrico de dispositivos cirúrgicos ortopédicos.

Avenidas | Transporte | 40 colaboradores
Oferece soluções de mobilidade sustentável em transporte de passageiros, logística e food delivery.

Bristol Myers Squibb | Biotecnologia & Farmacêutico | 21 colaboradores
Empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento de medicamentos inovadores para doenças graves.

CA Seguros | Serviços financeiros & Seguros | 186 colaboradores
Seguradora Não Vida do Grupo Crédito Agrícola, com soluções para particulares e empresas.

Grupo Casais | Construção | 2919 colaboradores
Empresa de referência na construção e reabilitação, com forte aposta na internacionalização.

Cofidis | Serviços financeiros & Seguros | 730 colaboradores
Há 29 anos em Portugal, simplifica a vida financeira com impacto positivo na sociedade.

Banco Credibom | Serviços Financeiros & Seguros | 519 colaboradores
Especialista em crédito ao consumo e líder no financiamento automóvel em Portugal.

Dstelecom | Telecomunicações | 278 colaboradores
Constrói e gere a maior rede multioperador de fibra ótica da Europa em zonas de baixa cobertura.

Goldenergy | Comércio & Distribuição | 229 colaboradores
Fornecedor português de eletricidade verde com foco em eficiência e simplicidade.

iCapital Network | Serviços Financeiros & Seguros | 269 colaboradores
Plataforma digital que transforma a forma como os investimentos em mercados privados são geridos.

INTEROCEAN | Transporte | 10 colaboradores
Especialistas em transporte terrestre, aéreo e marítimo com atuação global.

Introsys | Engenharia | 140 colaboradores
Desenvolve soluções para sistemas de produção e máquinas industriais com foco na inovação.

JTA – The Data Scientists | Tecnologias da Informação | 75 colaboradores
Equipa multidisciplinar especializada em Data Science, com sede no Porto.

KOR Creatives | Publicidade & Marketing | 21 colaboradores
Agência de comunicação e marketing focada em estratégias orientadas para resultados.

LTPlabs | Serviços profissionais | 109 colaboradores
Consultora especializada em Inteligência Artificial aplicada aos negócios.

Mind4Group | Transporte | 23 colaboradores
Grupo empresarial focado em soluções logísticas integradas.

MOODDIE | Tecnologias da Informação | 19 colaboradores
Empresa de TI com forte foco no detalhe, inovação e excelência na entrega.

IFS Portugal – Neutral Maritime Service | Transporte | 17 colaboradores
Especializada em grupagem de cargas no transporte marítimo de e para Portugal.

OJP – Sociedade de Construções | Construção | 120 colaboradores
Empresa de construção com foco na qualidade e na gestão profissional de projetos.

Otiima Industries | Arquitectura & Design | 245 colaboradores
Desenvolve soluções inovadoras em janelas minimalistas, design e arquitetura.

Peaceful Evolution | Tecnologias da Informação | 23 colaboradores
Consultoria de TI especializada em portais web, aplicações, CRM e automação.

Puig Derma Portugal | Saúde | 60 colaboradores
Atua na indústria e serviços nas áreas farmacêutica, cosmética e dermocosmética.

SEG Automotive | Serviços profissionais | 149 colaboradores
Centro de serviços globais nas áreas de Finanças, RH, Logística, Compras e IT.

SÓ BARROSO | Comércio & Distribuição | 36 colaboradores
Empresa líder no setor automóvel, especializada na compra e venda de veículos usados.

Softinsa | Tecnologias da Informação | 544 colaboradores
Transforma tecnologia em valor através de serviços de consultoria e desenvolvimento.

SYENSQO | Transformação & Produção | 457 colaboradores
Atua em materiais avançados e soluções de química de superfície.

Teixeira Pinto e Soares | Construção | 247 colaboradores
Empresa com 28 anos de experiência em obras públicas e privadas.

UCI | Serviços Financeiros & Seguros | 90 colaboradores
Desenvolve soluções financeiras sustentáveis para acesso à habitação.

