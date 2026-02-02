Eversheds Sutherland tem novo Conselho de Administração

A Eversheds Sutherland anuncia a nomeação do seu novo Conselho de Administração para o triénio 2026-2028. “Esta renovação marca um momento de transição geracional na sociedade, reafirmando o seu compromisso com a inovação estratégica, a integração global e a excelência no serviço ao cliente”, segundo comunicado do escritório.

O novo Conselho de Administração é composto por: Gonçalo da Cunha (Chairman), Rodrigo Almeida Dias (Managing Partner da área de Societário e Fusões e Aquisições e Imobiliário e Planeamento), Marta Afonso Pereira (de Laboral e Pensões), Dirce Rente (Penal, Contraordenacional e Compliance), Diogo Bernardo Monteiro (Fiscal), João Robles (Societário e Fusões e Aquisições).

A nova composição do Conselho assinala uma transição planeada e orgânica, marcada pela saída do sócio fundador, Miguel Castelo Branco, dos órgãos de gestão.

“Este novo Conselho personifica uma visão de futuro assente na inovação, na excelência técnica e na sustentabilidade. As nossas prioridades para este triénio incluem o investimento em tecnologia e o reforço da nossa integração global. O objetivo é garantir que continuamos a oferecer soluções jurídicas especializadas e adaptadas às necessidades dos clientes”, segundo Rodrigo Almeida Dias, managing partner.

Com mais de 70 escritórios em todo o mundo e mais de 3.000 advogados, a Eversheds Sutherland tem, adicionalmente, um alcance em mais de 30 países africanos através da Eversheds Sutherland Africa Alliance, em mais de 20 países sul-americanos através da Eversheds Sutherland Latin America Alliance, em mais de 40 países englobados pela Eversheds Sutherland Asia Pacific Alliance e, ainda, através de uma rede de mais de 200 escritórios parceiros em todo o mundo.