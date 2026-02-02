Depressão Kristin. Fidelidade indemniza sinistros até 5 mil euros sem peritagem

Depois de a depressão Kristin devastar a região centro do país, provocando pelo menos cinco mortos, a seguradora Fidelidade, para agilizar o pagamento de indemnizações, está a dispensar a peritagem presencial nos processos de sinistro multirriscos habitação até ao valor de 5.000 euros.

Para ficar dispensado da peritagem, basta enviar fotografias que documentem os danos, os respetivos orçamentos e o IBAN.

Até às 15h30 desta segunda-feira, a Fidelidade registou 8.084 processos de sinistro abertos, “dos quais 694 resultantes de participações automóvel e os restantes maioritariamente relacionados com danos em habitações, estabelecimentos comerciais e infraestruturas”.

“Nas zonas afetadas de Alcobaça, Ansião, Batalha, Caldas da Rainha, Castelo Branco, Coimbra, Fátima, Figueiró dos Vinhos, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal, Porto de Mós e Tomar, os clientes da Fidelidade podem recorrer a mais de 200 pontos de atendimento da Fidelidade e dos seus parceiros”, adiantam ainda em comunicado.

Atualmente, estão no terreno cerca de 140 profissionais da Fidelidade, tendo ainda sido enviada uma unidade móvel de emergência equipada com tecnologia de apoio à peritagem, incluindo drones, para Leiria, zona particularmente fustigada pela depressão Kristin.