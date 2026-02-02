França exige 1,7 mil milhões de euros da Uber por fraude em contratos de motoristas
A Segurança Social francesa está a exigir 1,7 mil milhões de euros da Uber, alegando que cometeu fraude ao usar contratos empresariais para evitar o registo dos motoristas.
A Segurança Social francesa está a exigir 1,7 mil milhões de euros da Uber, alegando que a tecnológica americana cometeu fraude ao usar contratos empresariais para evitar o registo dos motoristas como funcionários e o pagamento das contribuições.
A Revue21, uma revista de jornalismo de investigação, revelou esta segunda-feira que o Ministério Público de Paris abriu uma investigação com base nas conclusões da agência de segurança social responsável pela cobrança das contribuições (Urssaf), que analisou a situação de 71 mil motoristas que trabalharam para a Uber entre 2019 e 2022.
A conclusão é que a empresa disfarçou intencionalmente o que era “uma relação assalariada como um contrato empresarial” para evitar cumprir “as suas obrigações enquanto empregadora”.
A estimativa é de que a Uber deveria ter pago 1,2 mil milhões de euros em contribuições para esses motoristas como funcionários, já que consideram a declaração como falsa dada a relação entre as duas partes, e a isso devem ser adicionados 512 milhões de euros em multas. O Urssaf iniciou o processo em 17 de dezembro de 2024, enviando à empresa uma carta com as suas observações.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
França exige 1,7 mil milhões de euros da Uber por fraude em contratos de motoristas
{{ noCommentsLabel }}