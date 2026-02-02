Hoje nas notícias: IMT, linha violeta e sondagem

A cobrança do IMT ultrapassou, no último ano, os 2 mil milhões de euros pela primeira vez, quase quadruplicando o valor da receita de há dez anos. Um quarto dos apoiantes de João Cotrim de Figueiredo (25,8%) vai votar branco ou nulo na segunda volta das eleições presidenciais, segundo a sondagem diária da Pitagórica. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta segunda-feira.

Venda de casas quadruplica receita de IMT numa década

Em 2025, a receita do Imposto Municipal sobre Transações Onerosas (IMT) foi de 2.161 milhões de euros, o valor mais elevado de sempre e que representa um aumento de 271% face a 2015, quando a cobrança do IMT era de 583 milhões de euros. Isto significa que, no espaço de uma década, a receita deste imposto quase quadruplicou. Se se comparar com o ano de 2024, a receita do IMT cresceu 25%, um ritmo substancialmente mais elevado do que nos dois anos anteriores, quando o aumento se ficou por 1%. A receita deste imposto, que incide sobre as transações imobiliárias, tem vindo a ganhar peso enquanto fonte de receitas das autarquias.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Contratos de 36 mil milhões na China travam linha violeta

Depois de, em novembro passado, ter iniciado uma investigação aprofundada ao concurso da linha Violeta do Metro de Lisboa, a Comissão Europeia veio agora dizer que foram apurados três indícios da presença de subvenções estrangeiras, que considera serem provas “suficientes” de que a Portugal CRRC — fornecedora de material circulante do consórcio da Mota-Engil — “beneficiou indiretamente”. De acordo com Bruxelas, houve fornecimento de bens e serviços sob a forma de contratos públicos, adjudicados à casa-mãe, a CRRC Tangshan, na China, “com um valor potencialmente superior a 36 mil milhões de euros nos três anos anteriores à notificação”, e diz que “não é possível confirmar que estes contratos públicos foram adjudicados na sequência de procedimentos de concurso concorrenciais, transparentes e não discriminatórios”. Por esta razão, conclui, “não se pode excluir que estes tenham conferido uma vantagem específica direta à CRRC e uma vantagem específica indireta à Portugal CRRC”.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Sondagem: Um quarto dos apoiantes de Cotrim de Figueiredo vota em branco na segunda volta

Um quarto dos apoiantes de João Cotrim de Figueiredo (25,8%) vai votar branco ou nulo na segunda volta das eleições presidenciais e 17,5% continuam indecisos no nome que querem como próximo Presidente da República, de acordo com a sondagem diária da Pitagórica para o Jornal de Notícias, a TSF, a TVI e a CNN Portugal. Se as eleições fossem este domingo, dia de voto antecipado em mobilidade, António José Seguro ganharia a corrida a Belém (56,2%), com uma vantagem de 27,8 pontos percentuais face a André Ventura (28,4%). Apesar da vantagem, o candidato apoiado pelo PS continua a cair na sondagem da Pitagórica pelo quinto dia consecutivo: são menos 4,7 pontos percentuais desde o primeiro dia do trabalho de campo.

Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso pago)

Têxtil, vestuário e calçado criticam acordo com Índia

Apesar de ter sido bem recebido pela Comissão Europeia e o Governo português, o acordo comercial da União Europeia (UE) com a Índia, anunciado na semana passada, está a ser criticado pelos principais dirigentes empresariais da indústria da moda. No sei entender, o acordo privilegia indústrias fortes na Alemanha, França e Itália (automóveis, aeronáutica, medicamentos), mas não defende o têxtil, o vestuário e o calçado, seja em Portugal ou no resto do espaço comunitário. “Não tenho dúvidas que, perante o que diz este acordo, a Índia terá mais acesso ao mercado europeu do que o contrário. Considero que é um acordo perigoso, que pode abalar a estrutura do setor”, aponta o presidente da Associação Têxtil de Portugal (ATP), Ricardo Silva.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago)

Estado coloca à venda casa de luxo por oito milhões de euros

O Gabinete de Administração de Bens (GAB), que faz a gestão dos imóveis apreendidos pela Justiça, colocou em leilão uma moradia T7, na Quinta da Marinha, em Cascais. A casa será de Gilbert Ondongo, antigo ministro das Finanças do Congo, acusado de branqueamento de capitais no processo ‘Rota do Atlântico’, que também tem como arguidos os empresários José Veiga e Paulo Santana. Com uma área de 4.480 metros quadrados, a propriedade está avaliada em 8,3 milhões de euros, preço-base da venda. O prazo para licitar, através do site e-leiloes.pt, termina no dia 11 de fevereiro.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)