Indra reforça capacidades em drones e anuncia “expansão estratégica” no Reino Unido

A Indra comprou a plataforma GuardianUTM da britânica Altitude Angel, que atua na área de drones, reforçando a presença da empresa neste mercado europeu. Uma “expansão estratégica no Reino Unido”, dizem. O valor da operação não foi divulgado.

“Esta operação reforça a presença da empresa no Reino Unido e complementa o seu portefólio com soluções integradas, incluindo serviços U-Space, uma aplicação móvel para pilotos de drones e módulos de monetização do espaço aéreo associados ao uso do espaço aéreo”, refere a Indra, em comunicado.

A plataforma GuardianUTM é já utilizada por 64 aeroportos e mais de 350.000 utilizadores, oferecendo “tecnologia baseada na cloud para planeamento, aprovação e gestão de conflitos de voos não tripulados”, informa. “Esta aquisição posiciona a Indra entre os principais líderes globais num mercado com elevado potencial de crescimento, impulsionado pelo uso crescente de drones em setores como vigilância, manutenção e transporte”, destaca.

No Reino Unido, a Indra, que tem seis escritórios e 400 trabalhadores, atua, entre outras áreas, no setor de bilhética de transportes públicos de Londres; de radares de monitorização do transporte aéreo; ou no setor de defesa com a Royal Airforce (RAF) para a monitorização do espaço aéreo, segundo informa a empresa no site.

Reforço do setor de drones

No âmbito do reforço das capacidades da empresa ao nível dos drones, em Espanha, no aeródromo de Aerohíspalis (Sevilha), a Indra testou ainda um “novo sistema anticolisão avançado para drones, capaz de detetar outras aeronaves a mais de um quilómetro e executar manobras de evitamento com elevada precisão”.

“A solução combina sensores óticos com cobertura de 360 graus, radar de alta precisão e algoritmos avançados de apoio à decisão, garantindo operações seguras em cenários complexos, incluindo enxames de drones“, refere a companhia.

E nos voos de teste o sistema, desenvolvido no âmbito do programa estratégico do Polo Aeroespacial da Galiza no qual trabalha em UTE com a Tecnobit-Grupo Oesía, “demonstrou um desempenho robusto em diferentes perfis operacionais, com variações de trajetórias, altitudes e velocidades, cobrindo cenários típicos de ambientes UTM, desde operações a baixa altitude até aos 2.000 metros”.

No campo do reforço das suas capacidades ao nível do setor dos drones, a Indra fechou em janeiro uma parceria com a Edge e anunciou um investimento de 20 milhões em fábrica de drones em Espanha.