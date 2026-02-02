Kristin. Botes e ‘hospital de campanha’, Exército e Marinha preparam meios para reagir a cheias

Com as previsões meteorológicas a apontar chuva para os próximos dias, a Marinha e o Exército Português estão a posicionar meios, como botes e um posto médico avançado, para as zonas ribeirinhas antecipando uma resposta para eventuais cheias.

Entre a tarde de terça-feira e sábado, estima-se que Portugal continental seja afetado pela depressão Leonardo, prevendo-se chuva persistente, por vezes forte, queda de neve, vento e agitação marítima forte, indicou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Considerando as previsões meteorológicas para os próximos dias, encontram-se 31 botes prontos e posicionados para responder de forma rápida e eficaz no apoio às populações em zonas de cheias, nomeadamente: Oito botes para atuar no rio Vouga e Douro, posicionados em Ovar; seis botes para atuar no rio Mondego, posicionados em Montemor-o-Velho, Coimbra e Soure; seis botes para atuar no rio Tejo, posicionados em Tancos; cinco botes para o rio Sorraia, posicionados em Coruche; seis botes para atuar no rio Sado e no rio Tejo”, informa a Marinha Portuguesa em comunicado.

Este ramo das Forças Armadas está “a aumentar, de forma gradual e de acordo com as solicitações, o número de militares e meios” no terreno para responder ao pós depressão Kristin. Estão até ao momento “empenhados 375 militares, 37 viaturas, 31 botes, cinco geradores e sete drones, a que acresce um helicóptero em prontidão”.

Esta segunda-feira, os militares da Marinha “auxiliaram 92 pessoas com reparações nas suas habitações e realizaram reparações elétricas e manutenção de geradores em seis localidades do distrito de Leiria, nomeadamente Leiria, Pé da Serra, Vidigal, Vale do Horto, Reixida e Casal da Ladeira”. Foi ainda feita a “desobstrução de mais de dois quilómetros de estradas e efetuou-se também a limpeza de troços do rio Liz”.

Com mais de 600 operacionais no terreno ou em prontidão, o Exército Português está a igualmente a colocar meios adicionais para responder a um eventual cenário de cheias no Baixo Mondego, tendo deslocado para Coimbra um Posto Médico Avançado.

“Esta estrutura modular e portátil encontra-se totalmente equipada para a prestação de primeiros cuidados de saúde, com capacidade inicial para acolher 20 doentes, garantindo atendimento em tempo útil por uma equipa de profissionais experientes, preparada para estabilizar, tratar e encaminhar doentes em condições de segurança”, refere o Exército.

Segundo o IPMA, Portugal continental irá começar a sentir os efeitos da depressão Leonardo “inicialmente com a aproximação ao Baixo Alentejo e Algarve de um sistema frontal a ela associado, a partir do final da tarde” de terça-feira, “com precipitação persistente e por vezes forte e rajadas de vento que podem atingir 75 quilómetros/hora no litoral a sul do Cabo Mondego e 95 quilómetros/hora nas terras altas”.