Kristin: Drones e cem trabalhadores voluntários da Tekever mapeiam estragos em Leiria

A empresa Tekever está a fazer o mapeamento dos danos causado pela tempestade em Leiria, através de drones e uma equipa de 100 voluntários que se disponibilizaram para apoiar o concelho afetado pela depressão Kristin.

A Tekever confirmou hoje à agência Lusa estar a colaborar com a Câmara Municipal de Leiria e com as autoridades competentes “no âmbito da resposta aos estragos causados pela depressão Kristin, através da operação de drones e mapeamento de estragos para apoio ao levantamento técnico de danos no concelho”.

A empresa, com sede nas Caldas da Rainha (distrito de Leiria), e um hub em Leiria, “disponibilizou de imediato uma task force com mais de 100 colaboradores voluntários, em articulação com as autoridades, para apoiar a avaliação da situação no terreno e a resposta à população afetada”.

Numa resposta escrita à agência Lusa, a Tekever, explicou que “a informação recolhida será tratada e analisada através do sistema ATLAS”, desenvolvido por esta empresa. Na prática trata-se de “uma plataforma avançada de inteligência operacional que permite o processamento de dados em tempo real, cruzando informação proveniente de múltiplas fontes e apoiando decisões rápidas e fundamentadas”.

A empresa esclareceu ainda que o uso das imagens “tem como objetivo exclusivo apoiar as entidades competentes”, designadamente através do mapeamento dos danos causados pela tempestade, apoiando “a tomada de decisão das autoridades”, a priorização das intervenções no terreno e podendo “acelerar a fase de recuperação e reconstrução”

A empresa garantiu ainda que “toda a informação e imagens recolhidas no âmbito destas operações são utilizadas apenas para fins técnicos e operacionais e para tratamento exclusivo das autoridades competentes“.