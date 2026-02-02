LALIGA consolida a sua liderança mundial em academias de formação, de acordo com o último relatório do CIES Football Observatory

O estudo destaca que cinco clubes da LALIGA figuram entre os dez com maior valor de mercado de jogadores formados nas suas academias: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club e Real Sociedad. Este dado coloca a LALIGA como a competição com maior representação no top 10 mundial, com 50% dos clubes, e reforça a solidez e consistência do modelo formativo do futebol espanhol.

Além disso, a nível global, o relatório analisa um total de 100 clubes, dos quais 14 são espanhóis, o que torna a Espanha o país com maior representação no top 100, à frente de qualquer outro, incluindo as grandes ligas europeias. Um marco que confirma a liderança do ecossistema da LALIGA em matéria de formação e desenvolvimento de talentos a nível internacional.

Neste contexto coletivo, o relatório também destaca desempenhos individuais notáveis. O FC Barcelona lidera o ranking como o clube com maior valor de mercado em termos de jogadores formados, com Lamine Yamal como o jogador com maior valor individual entre todos os analisados.

Neste contexto, a LALIGA e a AENOR assinaram recentemente um acordo estratégico para a criação e implementação da certificação «Excelência no Modelo Formativo Integral de Canteras de Futebol», um novo selo exclusivo que reconhecerá os clubes que atingirem os mais elevados padrões de qualidade, sustentabilidade e desenvolvimento integral na formação de jogadores e jogadoras, com especial enfoque na proteção dos menores.

A certificação inclui mais de 50 indicadores que os clubes deverão cumprir e está diretamente ligada ao Plano de Otimização e Melhoria das Formações da LALIGA, o quadro estratégico de 10 anos lançado pela organização em 2022 para impulsionar as formações dos clubes, que já são líderes a nível global, e levar a excelência do futebol de base espanhol a um novo nível.

Este posicionamento despertou o interesse de ligas e clubes de diferentes países, como Iraque, China ou Peru, que recorreram à LALIGA para desenvolver consultorias internacionais em matéria de formação, com o objetivo de impulsionar as suas estruturas de futebol de base e a profissionalização dos seus modelos de formação.