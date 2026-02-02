Linklaters assessora a Fidelidade na venda de 40% da Luz Saúde à Macquarie Asset Management

A Linklaters assessorou a Fidelidade na venda à australiana Macquaire Asset Management de 40% da Luz Saúde, um dos principais prestadores privados de cuidados de saúde em Portugal.

A Linklaters assessorou a Fidelidade em todas as fases da operação, tendo a transação sido liderada por Marcos de Sousa Monteiro, Managing Partner e Sócio de Corporate/M&A, o qual contou com o apoio de uma equipa coordenada por Diogo Barros Pereira, Managing Associate e José Moreno, Associate, ambos da área de Corporate/M&A. A operação contou ainda com o apoio de Carlos Pinto Correia, Sócio de Antitrust and Foreign Investment e Maria Athayde Tavares, Counsel e Head of Public Law and Regulatory.

Após ter anunciado o acordo com o Grupo Macquarie Asset Management em setembro de 2025, a conclusão da operação confirma a entrada do grupo australiano na estrutura acionista da Luz Saúde, com a Fidelidade “a manter uma posição de controlo, pela importância da Luz Saúde para a estratégia de desenvolvimento do Grupo na área da saúde”, acrescenta.

No quadro da conclusão da transação, foram cooptados três novos administradores não executivos indicados pelo Grupo Macquarie: Juan Caño, Thierry Chiche e Gabriele Duesberg. A presidência do Conselho de Administração continua a ser assegurada por Jorge Magalhães Correia e a presidência da Comissão Executiva por Isabel Vaz. A Comissão Executiva da Luz Saúde mantém a sua composição, com a alteração decorrente da entrada de Francisco Mota, que integrava a direção executiva do grupo.

A venda desta participação ao Grupo Macquarie reforça, segundo a empresa, “a estrutura acionista da Luz Saúde, com a entrada de um parceiro de referência e experiência comprovada no setor, contribuindo para o seu crescimento de médio e longo prazo, bem como para o reforço da sua posição de mercado.

A operação teve subjacente uma avaliação da Luz Saúde superior a 1,1 mil milhões de euros, pelo critério de Enterprise Value.