Luís Osório é o novo presidente do Conselho de Administração da STCP

Luis Osório foi eleito presidente do Conselho de Administração da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), cargo até então detido por Cristina Pimentel, anunciou esta segunda-feira a empresa. De acordo com a empresa de transportes, Luís Osório e o novo conselho de administração assumem funções a partir desta segunda.

Luís Osório é, desde janeiro de 2025, administrador da TMP – Transportes Metropolitanos do Porto. Foi durante seis anos (2018-2024) administrador executivo da Fundação Casa da Música, responsável comercial e de desenvolvimento de negócios da empresa de certificação de sistemas de gestão TUV Áustria (2019-2024), responsável de comercial e marketing da empresa especializada em estratégia e projetos de economia circular AENOR Portugal (2012-2018), entre outros.

Luís Osório, formado em gestão, substitui Cristina Pimentel, que tinha assumido o cargo em março de 2022, após ter suspendido o seu mandato enquanto vereadora na Câmara do Porto eleita pelo movimento independente de Rui Moreira. O novo Conselho de Administração da empresa de transportes será ainda constituído pelos vogais executivos Ana Isabel Mena Matos e José Manuel Ribeiro.

Ana Isabel Menas Matos é diretora administrativa e financeira da TMP, foi diretora administrativa e financeira e de sistemas de informação da Fundação Casa da Música (2022-2025), diretora financeira do Secretariado Conjunto do Programa Interreg Espaço Atlântico (2018-2022), consultora na área de gestão e diretora do Colégio Alemão do Porto (2009-2017), deu aulas de economia na Universidade Católica, entre outros.

José Manuel Ribeiro foi presidente da Câmara de Valongo pelo PS entre 2021 e 2025 e é quadro sénior da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Já a Mesa da Assembleia Geral passará a ser presidida por Fernando Freire de Sousa. Cláudia Manuela Fernandes Silveira Viana ficará com a vice-presidência e Isabel do Céu Hora Bernardo será secretária.

O capital e participações sociais da STCP foram transferidos, em 2021, do Estado para os municípios do Porto (53,69%), Vila Nova de Gaia (12,04%), Matosinhos (11,98%), Maia (9,61%), Gondomar (7,28%) e Valongo (5,4%).