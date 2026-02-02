Margem de refinação da Galp sobe 32% no quarto trimestre

As margens de refinação da Galp subiram no quarto trimestre de 2025, face ao período homólogo. A informação é partilhada pela empresa no trading update, comunicado esta tarde através da página da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neste documento, a empresa divulga alguns dados aos investidores em antecipação da próxima apresentação de resultados, agendada para 2 de março, antes da abertura da bolsa de valores.

Entre outubro e dezembro de 2025, a Galp registou uma margem de refinação de 6,9 dólares por barril, que comparam com os 5,2 dólares por barril do quarto trimestre do ano anterior, ou seja, uma subida de 32%. Já em relação aos três meses anteriores, há uma evolução negativa de 27%, já que a fasquia estava nos 9,5 dólares entre julho e setembro.

O fornecimento de produtos petrolíferos, em milhões de toneladas, caiu 21% entre o último trimestre de 2025 e o mesmo período de 2024, apoiado numa produção ligeiramente superior, em 2%, que atingiu os 113 mil barris de petróleo ou equivalente por dia.

No segmento das renováveis, a Galp aumentou em 11% a capacidade instalada, colocando-se nos 1,7 gigawatts, e a geração aumentou 3% face ao período homólogo. O preço de venda, neste horizonte temporal, contudo, caiu 30%.

As vendas de gás e de produtos petrolíferos recuaram, respetivamente, 1% e 4% comparando os trimestres que encerraram 2024 e 2025. Já as vendas de eletricidade subiram 2%.