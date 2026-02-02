Metais preciosos tombam com nomeação de Warsh para a Fed, petróleo cai após alívio de tensões EUA-Irão

Os mercados de matérias-primas registam fortes quedas esta segunda-feira, liderados por perdas no ouro, prata, petróleo e metais industriais, após a escolha de Kevin Warsh como o próximo presidente do Reserva Federal ter desencadeado vendas em ativos de risco, o que fez com que os metais preciosos caíssem pela segunda sessão consecutiva.

A cotação cotação do ouro tomba 4% para 4,673,08 dólares, após perder mais de 9% na sexta-feira, a maior queda em um único dia desde 1983. O metal perdeu mais de 1.000 dólares por onça desde que atingiu um recorde de 5.594,82 dólares na quinta-feira, apagando a maior parte dos ganhos deste ano.

A prata afunda 6,6%, para 79,08 por onça, após uma queda de 27% na sexta-feira, o pior dia de sempre. Perdeu cerca de 40% desde que atingiu o pico histórico de 121,64 na semana passada.

Na sexta-feira, o Presidente dos EUA, Donald Trump, escolheu Warsh, ex-governador do Fed, para suceder Jerome Powell como presidente do banco central em maio, provocando vendas nos mercados de ações e matérias-primas e impulsionando o dólar. As ações asiáticas seguiram os futuros de Wall Street em forte queda, com vendas caóticas de metais preciosos a causarem um início nervoso para uma semana repleta de reuniões de bancos centrais e divulgações de resultados corporativos e dados económicos

“A abordagem de Warsh tem sido, em geral, favorável ao dólar e, por inferência, negativa para o ouro, devido ao seu foco na inflação e à sua visão pessimista sobre a flexibilização quantitativa e os balanços excessivos do Fed”, afirmou Tim Waterer, chief trade analyst na KCM, à Reuters. Adiantou, no entanto, que “a nomeação de Warsh, embora provavelmente tenha sido o gatilho inicial, não justificou a magnitude da queda nos metais preciosos, com liquidações forçadas e aumentos nas margens tendo um efeito cascata”.

O CME Group anunciou aumentos nas margens dos seus futuros de metais preciosos no sábado e disse que as alterações entrariam em vigor após o encerramento do mercado na segunda-feira. Um aumento nos requisitos de margem é geralmente negativo para os contratos afetados, uma vez que o maior desembolso de capital pode diminuir a participação especulativa, reduzir a liquidez e pressionar os negociadores a liquidar posições.

O brent está a cair 4,73% para os 66,06 dólares por barril depois de o Presidente dos Estados Unidos ter dito que espera um acordo com Irão. “Espero que cheguemos a um acordo”, disse Trump aos jornalistas no domingo, acrescentando, em resposta às declarações do líder supremo iraniano, Ali Khamenei: “Se não houver acordo, veremos se ele tinha ou não razão”.

Horas antes, Khamenei avisou que qualquer ataque norte-americano contra o país desencadeará “uma guerra regional” no Médio Oriente.