Minalea vai equipar 1.300 agentes da rede DS Seguros

O Grupo DS decidiu disponibilizar o my pitch, solução desenvolvida pela Minalea, a todos os 1300 agentes das suas duas redes de distribuição DS Seguros e Decisões e Soluções. O objetivo é dotar os seus agentes de ferramentas que lhes permitam prestar um aconselhamento cada vez mais qualificado, gerador de mais e melhores vendas de seguros.

Assim, após este investimento do Grupo DS no my pitch, todos os agentes vão contar com um assistente inteligente acessível no seu computador, “que os apoia em tempo real no desempenho da sua atividade comercial”, diz fonte da Minalea.

“Tendo em consideração o perfil do cliente, o produto proposto e eventuais ofertas concorrentes, o my pitch fornece argumentos claros e objetivos para informar e convencer o tomador de seguro. A ferramenta digital, que equipa mais de 150 mil consultores de diversas redes de distribuição de seguros em toda a Europa, constitui – segundo a Minalea – “um apoio relevante na apresentação de novos produtos, na argumentação comercial, na resposta a objeções, no upselling e no esclarecimento de dúvidas, tanto de clientes como de agentes”.

Segundo Stéphane Favaretto, Diretor-Geral da Minalea, o my pitch tem demonstrado, noutras redes europeias, “um impacto significativo na qualidade do aconselhamento e no crescimento das vendas, incrementando a taxa de proposta até 20% e a taxa de conversão até 7%”.

Luis Tavares, Diretor Comercial Nacional da DS Seguros, lembrou que “durante a nossa convenção nacional, realizada em outubro passado na Praia da Vitória, após a apresentação do my pitch por Vincent Van de Winckel, representante da Minalea em Portugal, colocámos uma questão simples à plateia: ‘Acha que o my pitch o(a) ajudaria a fazer mais e melhores vendas?’. A decisão foi tomada e adquirimos a licença da Minalea, pois não temos dúvida de que vai ajudar a profissionalizar, ainda mais, o aconselhamento que os nossos consultores oferecem aos seus clientes.”

A Minalea é especializada em market intelligence para o setor segurador, “analisando produtos de seguros em profundidade para apoiar seguradoras e distribuidores na conceção, posicionamento e comercialização das suas ofertas”, afirma. No seu país de origem, a França, 95% das seguradoras e bancos do TOP 30 recorrem aos seus serviços. Presente em Portugal há dois anos, a Minalea conta já com mais de uma dezena de marcas clientes no mercado nacional.

Já o Grupo DS apresenta-se como contando com 600 lojas, 6 mil colaboradores e 700 mil clientes distribuídos por todo o país, incluindo as ilhas, e atua em cinco grandes áreas de negócio: Consultoria Imobiliária, Intermediação de Crédito, Mediação de Seguros, Automóvel e Viagens.