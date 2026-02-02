Morais Leitão expande rede com parceria em Cabo Verde

A Morais Leitão Legal Circle expandiu recentemente a sua rede com uma parceria adicional em Cabo Verde, para reforçar a assessoria jurídica a projetos de investimento nos setores do imobiliário e do turismo nas ilhas do Sal e da Boa Vista.

A parceria com a sociedade de advogados CMA – Carla Monteiro & Associados visa assegurar um acompanhamento jurídico próximo e integrado de “operações e projetos localizados nestes territórios, que se afirmam como polos dinamizadores do desenvolvimento turístico e imobiliário em Cabo Verde, complementando a assessoria já prestada pela VPQ Advogados, especialmente focada na ilha de Santiago”, segundo comunicado do escritório.

No âmbito desta colaboração, a Morais Leitão Legal Circle assegura assessoria jurídica especializada em matérias relacionadas com investimento, estruturação e desenvolvimento de projetos imobiliários e turísticos, incluindo transações, licenciamento, enquadramento regulatório e contratação.

Com este passo, a Morais Leitão “reforça o seu envolvimento em mercados internacionais de expressão lusófona, consolidando a sua prática de assessoria jurídica ao investimento e ao desenvolvimento de projetos estruturantes”.