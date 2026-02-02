Paddy Cosgrave veste o fato no Qatar para avisar que “o futuro já não é só de Silicon Valley”

Salam Aleikum, disse o cofundador e CEO da Web Summit assim que subiu ao palco da conferência no Qatar, para a qual não só decorou a saudação árabe como se vestiu a rigor. Paddy Cosgrave abriu a terceira edição da Web Summit no Médio Oriente com pompa e circunstância para mostrar que acredita “na nova ordem mundial”, onde o mapa não está apenas dividido em dois, os Estados Unidos e a China.

O empreendedor irlandês está convicto de que as economias emergentes podem dividir o trono da tecnologia e que os quase mil investidores em Doha sabem que “o futuro da tecnologia já não é só de Silicon Valley”. “O futuro da tecnologia é verdadeiramente global. Alguns podem temer esta profundidade de mudança. Eu, pessoalmente, não. Acredito que a nova ordem mundial. O mundo multipolar em que entrámos é a maior oportunidade global dos últimos séculos”, defendeu, recordando o discurso do primeiro-ministro do Canadá em Davos.

Paddy Cosgrave afirmou que a “rutura na ordem global tradicional” de que Mark Carney falou na última reunião do Fórum Económico Mundial é visível na Web Summit Qatar, desde logo pelos 30 mil participantes de mais de 120 países, como “Índia, Singapura, China, Polónia, Nigéria e Palestina” e também Portugal.

O exemplo que partilhou no discurso de abertura da cimeira foi o da Upscrolled, a rede social criada em 2025 por um palestino-jordaniano-australiano que está a agitar a internet e atingiu os topos de downloads após a venda do TikTok nos Estados Unidos. Nos três dias seguintes ao negócio entre a chinesa Bytedance e o consórcio entre Oracle, MGX e Silver Lake, a app teve mais de 40 mil downloads por promover a liberdade de expressão e mostrar-se contra o modus operandi de empresas como Meta ou X, à base de algoritmos que filtram ou destacam a informação.

“Há uma semana, a Upscrolled era uma aplicação que quase ninguém conhecia. É agora a app mais descarregada nos Estados Unidos e em países de todo o mundo. Não foi fundada por um empreendedor americano, mas sim por um engenheiro palestiniano-jordano. Quase sozinho, Issam Hijazi criou uma plataforma que, numa semana, ultrapassou Instagram, ChatGPT e TikTok e se tornou na app mais descarregada do mundo”, disse Paddy Cosgrave pouco antes de dar as boas-vindas ao cofundador da rede social, Issam Hijazi.

Upscrolled acusa grandes tecnológicas de permitirem genocídio

Mal pisou o palco principal, Issam Hijazi teve a reação mais efusiva da plateia. E nem um minuto precisou para acusar as grandes tecnológicas de crimes contra a Humanidade. “Permitiram o genocídio. Digo isto de forma clara. A tecnologia que eles forneceram a certos regimes permitiram que as pessoas morressem numa certa zona – acho que todos sabemos qual – que é Gaza”, atirou.

A Upscrolled está a tornar-se popular entre quem acusa as grandes tecnológicas de definir uma agenda por entre os scrolls dos utilizadores e ganhou também adeptos com a entrada de Larry Ellison, cofundador da Oracle e amigo do primeiro-ministro de Israel, na gestão do Tik Tok nos Estados Unidos. Consciente destas alegações, e do seu público pró-Palestina, o CEO da Upscrolled perguntou se alguém na audiência sentiu que o seu conteúdo foi silenciado e dezenas de pessoas levantaram o braço.

“A mim aconteceu-me. Eu estava a publicar sobre Gaza e perguntava aos meus amigos do outro lado do mundo “estás a ver o que estou a publicar?” e eles perguntavam “que conteúdos? Que stories? Não vemos nada”. Fazem censura. Fazem censura selecionada”, referiu o empreendedor, a alguns metros de distância dos expositores da Meta e do Tik Tok, na Web Summit Qatar.

[As grandes tecnológicas] não querem saber dos teus dados se isso significar que vão fazer dinheiro com eles e não querem saber da tua saúde mental, uma vez que desenvolvem algo só para te manterem viciado enquanto lucram. Issam Hijazi Cofundador e CEO da Upscrolled

Então, o que está a Upscrolled a fazer de diferente dos outros para atingir 2,5 milhões de utilizadores? O criador da app garante que não escondem ou amplificam nenhum conteúdo para manipular a página inicial (feed), não tem algoritmos by design (por detrás) na plataforma digital, portanto dá ao utilizador o controlo das publicações que vê. “É claro que existe regulação que temos de cumprir, mas não censuramos vozes ou opiniões. O que posso prometer é que estamos a criar algo que nunca foi feito e onde as pessoas se podem sentir sozinhas”, disse Issam Hijazi.

Argumentos em torno da liberdade de expressão nos remeteram também para as ideias por detrás da criação ou mudança noutras redes sociais, como a Truth Social de Donald Trump ou mesmo a compra do X por Elon Musk. Sem falsa modéstia, Issam Hijazi admite que trabalhou com grandes empresas como Oracle e IBM no passado, mas “era mais novo”, e foi-se apercebendo dos problemas depois.