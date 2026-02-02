Portugal quer apoio financeiro de Bruxelas para ‘enterrar’ redes

O comissário europeu da Energia, Dan Jorgensen, esteve em Portugal entre esta sexta-feira e segunda-feira. Visitou, inclusivamente, algumas das zonas afetadas pela tempestade Kristin. Esta segunda-feira esteve em conferência de imprensa em Lisboa, ao lado da ministra do Ambiente e energia Maria da Graça Carvalho. A governante indicou que ambos discutiram as necessidades de Portugal no que diz respeito ao aumento de resiliência das redes elétricas e deteta “boa vontade” para que sejam atendidas e alvo de financiamento europeu.

Está a existir um “grande esforço de negociação” entre Portugal e a Comissão, Conselho, Estados-membros e Parlamento [europeus], “para que os nossos pedidos de resiliência da rede elétrica sejam atendidos e sejam contabilizados no financiamento europeu“, afirmou Maria da Graça Carvalho. Uma vez que o pacote ainda não está fechado, o que o Governo procura é que as necessidades do país em termos de resiliência de redes, assim como de outros países periféricos, sejam contabilizadas.

“Nós apresentámos as necessidades de Portugal e há toda a boa vontade de isso ser incluído no Grid Package“, afirmou a governante, para depois especificar que as necessidades do país passam por “tornar a nossa rede mais resiliente, ter partes da rede subterrânea, enterrada”, já que a maior parte da rede portuguesa é atualmente aérea. De momento, Portugal tem apenas 20% das suas linhas de distribuição debaixo do solo, uma percentagem consideravelmente abaixo dos 45% de Espanha ou Itália, evidenciou a ministra.

Jan Jorgensen, que se ausentou da conferência antes da ministra, não fez comentários a este pedido. Havia apenas referido que está a trabalhar “muito arduamente” com os governos europeus para que a Península Ibérica esteja mais conectada à União Europeia.

Sobre este assunto, das interconexões entre a Península Ibérica e o resto da Europa, Maria da Graça Carvalho indica que tem notado uma “maior abertura” do Governo francês desde que Portugal e Espanha enviaram uma carta à Comissão Europeia a defender que o bloqueio francês “vai contra o mercado interno europeu”.

O Governo francês já terá pedido um reforço do financiamento para as interligações com Espanha, retomou com mais velocidade esses projetos, e assinou um protocolo de investimento com o Banco Europeu de Investimento, relata a governante. “Se não cumprirmos as regras do mercado interno, temos sanções, pelo que exigimos que França cumpra as regras do mercado interno“, pontuou.