Habitação

Preço mediano das casas sobe 16% para 2.111 euros/m2 no terceiro trimestre

Preço mediano dos alojamentos familiares transacionados no terceiro trimestre subiu 16,1% face a igual período de 2024, tendo aumentado nas nas 26 sub-regiões NUTS III.

O preço mediano dos 41.117 alojamentos familiares transacionados no terceiro trimestre de 2025 foi de 2.111 euros por metro quadrado, mais 16,1% que no mesmo período de 2024 e 2,2% acima do trimestre anterior, divulgou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com a informação do INE, o número de transações de alojamentos familiares em Portugal aumentou 4% em relação ao mesmo trimestre de 2024.

O preço mediano da habitação aumentou, em relação ao período homólogo de 2024, nas 26 sub-regiões NUTS III (Entidades Intermunicipais, como as Comunidades Intermunicipais e as Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto), destacando-se Trás-os-Montes com o maior crescimento (34,3%).

Cinco das seis sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados – Grande Lisboa, Algarve, Península de Setúbal, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto – apresentaram também os valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador (território nacional e estrangeiro).

Na Grande Lisboa e na Área Metropolitana do Porto, o preço mediano das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente em 61,7% e 39,8%, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional.

Fonte: INE

