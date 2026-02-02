Preços das casas aceleram em metade dos 24 municípios mais populosos no terceiro trimestre

Os preços da habitação aceleraram em metade dos 24 municípios mais populosos no terceiro trimestre, com Coimbra e Setúbal a registarem os maiores aumentos, revelam os dados publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o organismo de estatística nacional, entre os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes destacam-se o aumento de 14,8 pontos percentuais (pp.) em Coimbra e de 11,4 pp. em Setúbal, enquanto nos municípios de Vila Nova de Gaia caíram 9,2 pp. e de Santa Maria da Feira de 8,6 pp., sendo aqueles que registaram as maiores desacelerações.

Paralelamente, os municípios de Porto e Lisboa registaram acréscimos de 6,2 pp. e 3,9 pp. nas taxas de variação homóloga do segundo para o terceiro trimestre de 2025, respetivamente.

Todos os municípios com mais de 100 mil habitantes da Grande Lisboa, Península de Setúbal e Área Metropolitana do Porto, com exceção de Santa Maria da Feira, registaram preços medianos de habitação superiores ao valor nacional (2.111 euros/m2).

Deste conjunto de 17 municípios, apenas cinco apresentaram taxas de variação homóloga inferiores à nacional (16,1%): Matosinhos (15,6%), Porto (15,4%), Lisboa (15,3%), Maia (13,7%) e Vila Nova de Gaia (13,3%).

Já os municípios de Lisboa (5.000 euros/m2), Cascais (4.713 euros/m2) e Oeiras (4.361 euros/m2) destacaram-se por apresentarem

os preços medianos de habitação mais elevados, superiores a 4.000 euros/m2, enquanto Barcelos (1.651 euros/m2 e 11,1%) foi o único município com mais de 100 mil habitantes a apresentar, simultaneamente, preço mediano e taxa de variação homóloga inferiores às referências nacionais.

(Notícia atualizada às 11h35)