Siemens desafia jovens estudantes a inovar. Habilitam-se a “ganhar” estágio remunerado

A Siemens está a desafiar os jovens estudantes a desenvolverem soluções tecnológicas que respondam aos desafios da transição energética e da transformação digital. As inscrições para o programa Accelerate NexGen estão já abertas, sendo que os participantes habilitam-se a “ganhar” estágios remunerados, que podem chegar aos 12 meses.

O Accelerate NexGen resulta da junção de duas competições que a Siemens já organiza há vários anos: o Accelerate Challenge e o Prémio Geração Digital. Em declarações ao ECO, Hélio Jesus, responsável por tecnologia e inovação na Siemens Portugal explica que o primeiro desses programas estava focado nas infraestruturas, enquanto o segundo tinha como coração o setor industrial.

“Este ano, optámos por consolidar os dois desafios num único programa — o Accelerate NextGen –, por acreditarmos que o sucesso da transição energética e da transformação digital exige, cada vez mais, uma abordagem integrada e um trabalho em ecossistema, capazes de articular de forma consistente os desafios energéticos e industriais”, explica o responsável.

O programa está aberto a estudantes de cursos técnico-profissionais, licenciatura ou mestrado que estejam matriculados em instituições de ensino no território nacional.

“Na vertente infraestrutura, o desafio passa por desenvolver o projeto de uma infraestrutura elétrica capaz de responder a cenários complexos relacionados com o consumo, distribuição e a utilização racional da energia”, explica a Siemens.

Já na vertente indústria, os jovens são desafiados a “desenvolver soluções que contribuam para fazer face aos desafios atuais da transformação digital e sustentável da indústria nacional“, em áreas como a cibersegurança, a otimização de processos fabris, a eficiência energética e a análise térmica de infraestruturas críticas.

As equipas devem ser compostas por dois estudantes, que serão acompanhados por especialistas da Siemens. Os participantes poderão também trabalhar com as ferramentas e software utilizado pela empresa em causa.

“A competição termina a 28 de maio, com uma apresentação final dos projetos perante um painel de jurados, composto por representantes de empresas e entidades de diferentes setores, que representam os mercados em que a empresa atua e reforçam a avaliação dos conhecimentos e competências dos alunos, promovendo simultaneamente uma maior proximidade e partilha com o tecido empresarial“, indica ainda a Siemens.

Quanto às contrapartidas previstas, a multinacional indica que os prémios variam de acordo com a vertente, e podem incluir, nomeadamente, estágios na empresa, visitas a projetos de referência desenvolvidos pela organização e equipamentos de automação.

No que diz especificamente aos estágios, Hélio Jesus avança que em causa estão oportunidades remuneradas com uma duração de três a 12 meses.

“Durante este período, os jovens talentos terão a oportunidade de contribuir ativamente para o desenvolvimento de tecnologias e soluções destinadas a responder a desafios globais atuais, como as alterações climáticas e demográficas, a dependência energética ou a produtividade”, detalha o responsável.

E continua: “o estágio constitui ainda uma oportunidade única para trabalhar com tecnologias da Siemens que irão encontrar mais tarde no mercado, nomeadamente em empresas clientes ou parceiras, permitindo-lhes adquirir experiência prática que será muito relevante para o seu percurso profissional.”

"O impacto estende-se para além dos vencedores dos estágios: ao longo das edições, vários alunos que não chegaram à fase final encontraram oportunidades profissionais na Siemens ou em empresas parceiras.” Hélio Jesus Responsável por tecnologia e inovação na Siemens Portugal

Hélio Jesus revela, além disso, que, entre os participantes que já estagiaram, a taxa de conversão em contratos de trabalho é superior a 50%. Neste momento, a Siemens conta com cerca de dez ex-participantes nas suas equipas, o que evidencia o papel [deste programa] na identificação e captação de talento“, considera o momento.

“O impacto estende-se para além dos vencedores dos estágios: ao longo das edições, vários alunos que não chegaram à fase final encontraram oportunidades profissionais na Siemens ou em empresas parceiras“, acrescenta o responsável por tecnologia e inovação.

“Relação próxima e histórica” com a academia

Em declarações ao ECO, Hélio Jesus faz questão de destacar a “relação próxima e histórica” da Siemens com a academia, adiantando que, por exemplo, em 2025 a empresa recebeu 184 estagiários, com uma taxa de integração de 80%.

“Temos, desde sempre, um forte ADN de escola. A Siemens foi, aliás, uma das empresas fundadoras da ATEC, uma academia de formação dedicada ao desenvolvimento de cursos de formação profissional financiados para jovens e adultos, bem como à formação contínua de profissionais no ativo”, salienta o responsável.

“Este compromisso com a formação mantém-se até aos dias de hoje. A nível global, a empresa definiu como objetivo capacitar três milhões de pessoas até 2030, abrangendo não só os nossos colaboradores — através de programas de upskilling e reskilling —, mas também jovens talentos que ainda não integram a empresa”, conta Hélio Jesus.

Por outro lado, o responsável admite que iniciativas como o Accelerate NexGen são “muito relevantes” para reforçar a visibilidade da Siemens enquanto empregador junto do talento mais jovens. Tal é particularmente relevante numa altura em que escasseiam trabalhadores.

“Para além destas competições, a Siemens desenvolve um conjunto alargado de iniciativas em estreita ligação com a academia, nomeadamente através da participação em feiras de emprego universitárias, da presença de ‘embaixadores’ em diversas universidades e institutos politécnicos, do desenvolvimento de workshops técnicos ou da criação de academias e programas de estágio focados em diferentes áreas tecnológicas”, indica Hélio Jesus.

Neste momento, a Siemens emprega mais de 4.300 trabalhadores em Portugal, dos quais 22% têm menos de 30 anos.

Tem também abertas 140 vagas em diferentes localizações do país. “A solução para a escassez de profissionais qualificados no futuro passa pelas medidas educativas que adotarmos hoje e a atração de talento — a par da sua retenção e recuperação – será um elemento crítico, sobretudo nas áreas tecnológicas”, remata o responsável mencionado.